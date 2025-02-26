Будет лучший урожай: в какие дни заниматься огородом в марте по лунному календарю: в какие дни заниматься огородом в марте

Март – это чрезвычайно важный месяц в новом садово-огородном сезоне, и пропустить его отнюдь нельзя. Именно он закладывает основу к вашему будущему богатому урожаю.

В марте очень важно обращать внимание на фазы Луны – ведь они непосредственно влияют на рост и развитие растений, которые вы будете сажать и за которыми будете ухаживать, сообщает 24 Канал. В месяце есть дни, благоприятные для различных работ, а есть такие, когда лучше воздержаться от пребывания рядом с растениями.

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Фазы Луны в марте 2025 года

Нисходящая луна – 15 – 28 марта.

Новолуние – 29 марта.

Растущая луна, – 1 – 13, 30 – 31 марта.

Полнолуние – 14 марта.

Когда в марте заниматься садово-огородными работами?

В марте достаточно много благоприятных дней, и для того, чтобы достичь лучших результатов, советуют высаживать различные культуры с учетом фаз Луны и природных условий: температуры, освещения и правильного полива. Так ваши растения будут равномерно развиваться, а вы в конце концов получите хороший урожай.

1 – 2 марта. Эти дни – нейтральны для работы на огороде. Лучше всего будет заняться уходом за рассадой: полить ее, подкормить, удалить лишние всходы. Можно начать белить старые деревья.

3 – 5 марта. Очень удачные для посевов дни, поэтому стоит использовать их на максимум. В марте важно посадить баклажаны, перец, томаты и капусту белокочанную. Также можно смело высаживать зелень, пряности и салаты.

6 – 7 марта. Неудачные дни для посевов. Лучше это время посвятить уборке в кладовке, проверке инструментов и оборудования. Убедитесь, что грядки готовы к посадке различных растений. Удобрите и разрыхлите почву, прополите рядки с озимыми культурами.

8 – 9 марта. Удачные дни для высаживания растений. Можно сажать овощи в теплицу, высаживать деревья и кустарники. Также уже наступило удачное время для высадки различных цветов.

10 марта. Неудачный день для садоводства и огородничества. Лучше посвятить его уходу за садовыми инструментами и уборке на участке.

11 – 12 марта. Нейтральные дни, можно заняться санитарной обрезкой сада, повесить скворечники для птиц. Не забудьте обработать деревья от вредителей, пока на них еще не появилась листва.

13 – 15 марта. В эти дни лучше не заниматься посевом растений. Вместо этого можно заняться подготовкой грядок, рыхлением и прополкой земли, подготовкой семян к посадке.

16 – 17 марта. Нейтральные дни по лунному календарю.

18 – 19 марта. В эти дни стоит высадить немало культур, ведь дни очень удачные для этого. Займитесь рассадой перца, капусты, огурцов и помидоров. Из цветов можно высаживать астру, петунии, георгины и многие другие.

20 – 21 марта. Неудачные дни для посева растений. Но можно уделить время обработке сада и огорода от вредителей и санитарной обрезке деревьев и кустов.

22 – 25 марта. Удачные дни для садоводства и огородничества. Можно смело высаживать любые культуры на рассаду и овощи в теплицу.

26 марта. Неудачный день, лучше воздержаться от работ на огороде и в саду.

27 – 28 марта. Нейтральные дни, можно посвятить их посадке многолетних и комнатных цветов, а также зелени и пряностей.

29 марта. В этот день лучше ничего не сажать, ведь он считается неудачным для посевов.

30 – 31 марта. Удачные дни для посадки различных саженцев и овощей.