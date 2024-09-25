Как восстановить волосы в домашних условиях: 5 натуральных масел, которые помогают

В осеннюю пору волосы требуют особого ухода, поэтому стоит обратить внимание на натуральные масла, в которых содержатся витамины, которые прекрасно влияют на состояние волос. Они способны восстановить сухие и ломкие волосы, придадут блеск и даже ускорят рост.

В холодное время нашим волосам нужен интенсивный уход, поэтому советуем добавить в свою beauty-рутину натуральные масла, которые доступны по цене и способны принести локонам максимальную пользу.

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Аргановое масло

В аргановом масле содержатся антиоксидант, витамин Е и омега-3, которые хорошо влияют на восстановление волос. Эксперты говорят, что оно способно придать волосам дополнительный блеск. Чтобы увидеть результат – нанесите аргановое масло на волосы после каждого мытья головы на один час, а затем смойте его.

Оливковое масло

Это масло стоит использовать девушкам с тонкими и сухими волосами, которые имеют секущиеся кончики. Оливковое масло богато витаминами А и Е, поэтому глубоко проникает в структуру волос и даже стимулирует появление новых волосков. Втирайте оливковое масло в корни и наносите на всю длину волос дважды в неделю. Для лучшего результата, замотайте волосы на 30 минут пищевой пленкой.



Масла способны улучшить структуру волос / Фото Pexels

Льняное масло

Масло из льна лучше всего подходит для светлых или окрашенных волос. В нем содержатся омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые стимулируют рост волос. Льняное масло надо держать на волосах 30 минут.

Масло авокадо

Авокадовое масло богато антиоксидантами, минералами, жирными кислотами, биотином и витаминами А, В5 и Е. После масла авокадо волосы станут гладкими и блестящими. Нанесите его по всей длине и втирайте в корни массажными движениями.

Кокосовое масло

Масло из кокоса способно стимулировать рост волос и делать их мягкими и блестящими. Оно способно препятствовать выпадению волос и сечению кончиков. Наносите его по всей длине волос и на корни, но для лучшего результата его надо предварительно немного нагреть.