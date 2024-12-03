Жир можно отмыть маслом: неожиданный лайфхак, о котором не слышал никто

Отмыть жир с кастрюль или поверхности – дело не из легких, впрочем это можно сделать даже без специальных химических средств. Очистить кухню от жира и липкого налета можно с помощью необычного средства.

С жирным налетом сталкиваются все хозяйки, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой. Он может накапливаться на плитке, столешницах, вытяжках и мебели. Блогер часто делится на своей странице полезными лайфхаками, поэтому успела рассказать эффективный способ, который удалит жир.

Читайте также Не выбрасывайте пластиковые зажимы для хлеба: их использование на кухне может поразить

Этот обычный народный способ прекрасно справится с жиром, поэтому вам даже не придется покупать в магазине дорогие средства.

Каким средством отмыть жир

Блогер отметила, что раствор по ее рецепту способен отмыть любые жирные пятна. В небольшую емкость налейте масло и насыпьте соды. Как ни странно, но жир отмывает жир. Смешайте одну ложку соды и половину ложки подсолнечного масла. Средство нанесите на пятно губкой или щеткой круговыми движениями.

Этим раствором можно отмыть все жировые отложения, даже решетку вытяжки. Последний элемент можно замочить в кипятке с моющим средством для посуды и хорошо все потереть щеткой.

Масло отмывает жир: смотрите интересный лайфхак на видео

С жировыми отложениями прекрасно справляется уксус. Нужно смешать равные части воды и уксуса в бутылке-спрее и распылить на загрязненную поверхность. Подождите несколько минут, а тогда протрите все влажной тряпкой.

От жира также помогает изопропиловый спирт. Нанесите его на жирную поверхность на 10 минут, а потом все тщательно протрите чистой тряпкой.

Также действенным является лимонный сок, который содержит в своем составе натуральные кислоты, которые борются с жиром и придают свежий аромат. Нужно выжать сок лимона, смешать с водой и протереть им загрязненную поверхность.

Интересный факт, но липкий жирный налет поможет отмыть кофейная гуща. Использовать ее можно только на темных матовых поверхностях. Гущу нанесите на влажную тряпку и круговыми движениями потрите грязные кухонные поверхности. После этого все вытрите влажной губкой.