Жир можна відмити олією: несподіваний лайфхак, про який не чув ніхто

Відмити жир з каструль чи поверхні – справа не з легких, втім це можна зробити навіть без спеціальних хімічних засобів. Очистити кухню від жиру та липкого нальоту можна за допомогою незвичного засобу.

З жирним нальотом стикаються всі господині, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової. Він може накопичуватися на плитці, стільницях, витяжках та меблях. Блогерка часто ділиться на своїй сторінці корисними лайфхаками, тож встигла розповісти ефективний спосіб, який видалить жир.

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Цей звичайний народний спосіб чудово впорається із жиром, тож вам навіть не доведеться купувати в магазині дорогі засоби.

Яким засобом відмити жир

Блогерка зазначила, що розчин за її рецептом здатен відмити будь-які жирні плями. У невелику ємність налийте олію та насипте соди. Як не дивно, але жир відмиває жир. Змішайте одну ложку соди та половину ложки соняшникової олії. Засіб нанесіть на пляму губкою або ж щіткою круговими рухами.

Цим розчином можна відмити всі жирові відкладення, навіть решітку витяжки. Останній елемент можна замочити в окропі з миючим засобом для посуду й добре все потерти щіткою.

Олія відмиває жир: дивіться цікавий лайфхак на відео

З жировими відкладеннями чудово справляється оцет. Потрібно змішати рівні частини води й оцту в пляшці-спреї й розпилити на забруднену поверхню. Зачекайте кілька хвилин, а тоді протріть все вологою ганчіркою.

Від жиру також допомагає ізопропиловий спирт. Нанесіть його на жирну поверхню на 10 хвилин, а тоді все ретельно протріть чистою ганчіркою.

Також дієвим є лимонний сік, який містить у своєму складі натуральні кислоти, які боряться з жиром й надають свіжий аромат. Потрібно вичавити сік лимона, змішати з водою й протерти ним забруднену поверхню.

Цікавий факт, але липкий жирний наліт допоможе відмити кавова гуща. Використовувати її можна лише на темних матових поверхнях. Гущу нанесіть на вологу ганчірку й круговими рухами потріть брудні кухонні поверхні. Після цього все витріть вологою губкою.