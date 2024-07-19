Как убрать мешки под глазами: народные средства, которые помогают

Темные круги под глазами есть у многих людей. Особенно заметными они становятся после усталости. Порой от мешков под глазами достаточно сложно избавиться. Однако уменьшить почернение и немного убрать отек все же возможно.

Мешки под глазами могут быть из-за чрезмерного употребления жидкости, злоупотребления алкоголем, курения, потребления большого количества соли, усталости и недосыпания и из-за генетической предрасположенности.

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Многие специалисты говорят, что убрать мешки под глазами достаточно трудно, в этом даже не помогут профессиональные средства, впрочем советуем все же прислушаться к нескольким советам, которые помогут сделать эти круги менее заметными.

Как убрать мешки под глазами

Выделяйте время на полноценный сон. Спите не менее 7 – 8 часов, а чтобы хорошо спать и не просыпаться ночью, за час до сна проветривайте комнату.

Наладьте свое питание и водный режим. Употребляйте чистую и нетяжелую пищу и пейте достаточное количество воды.

Откажитесь от курения и употребляйте меньше соленой пищи, не подсаживайтесь на алкоголь. Также добавьте в свою жизнь немного физических упражнений и прогулок на свежем воздухе.

Как убрать мешки под глазами в домашних условиях

Попробуйте воспользоваться патчами или масками, однако для усиления эффекта, перед использованием их надо поставить в холодильник.

С отечностью помогают бороться кремы от мешков под глазами и гели, которые имеют охлаждающий эффект.



Мешки под глазами можно минимизировать / Фото Pexels

Как убрать мешки под глазами народными средствами

Замороженный травяной отвар. В форму для льда залейте отвар шалфея, ромашки или череды. Остудите, а потом поставьте в морозилку. Этими кубиками льда протирайте темные круги под глазами.

Картофельный компресс. Отварите картофель в мундире. Остудите, а потом разрежьте пополам и приложите к глазам на 30 минут.

Маска из огурца. Положите на веки кружочки огурца и оставьте на 15 минут. Огурец обладает противовоспалительным и увлажняющим действием.

Черный чай. Чайные пакетики приложите к векам на 5 – 10 минут. Они эффективно борются с припухлостями.

Холодная ложка. Поместите несколько ложек в холодильник на 10 минут, а затем прикладывайте их к глазам. Холодная ложка сможет расслабить кровеносные сосуды под глазами.