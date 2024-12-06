Без этого не обойтись: почему окна в декабре надо мыть уксусом

Все отмечают, что окна надо мыть даже зимой, независимо от того, какая на улице погода – холодная и ветреная или снежная. Чистые окна впускают в дом больше солнца. Однако для того, чтобы кроме чистоты они не запотевали, в декабре с ними надо сделать определенную манипуляцию.

Есть один способ, который поможет избавиться от конденсата, сырости и плесени, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Зимой очень часто на окнах появляется конденсат, особенно на кухне. Из-за излишней влажности на стенах образуется плесень, которая является вредной для здоровья. Влага же появляется из-за разницы температур дома и на улице. Теплое помещение и холодное стекло приводит к сырости и плесени.

Чтобы предотвратить конденсат и запотевание окна, стоит воспользоваться одним достаточно действенным способом. Он заключается в том, чтобы воспользоваться раствором из уксуса. Вам нужно смешать два стакана воды, стакан уксуса и добавить немного моющего средства. Благодаря этому раствору окна будут сухие даже в холодное время года.



Окна надо мыть уксусным раствором / Фото Pexels

Для удобства смесь надо перелить в бутылку с распылителем. Уксус отвечает за защитный барьер, а мыло разрушает капли воды на окнах. Также уксус разрушает плесень, поэтому можете этим раствором устранять плесень у окон.

После того, как раствор нанесется на окна или оконные откосы – вытирать его не надо, поскольку он должен высохнуть естественным путем. Любая тряпка или губка только ухудшит высыхание и испортит весь результат.