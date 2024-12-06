Без цього не обійтися: чому вікна у грудні треба мити оцтом

Усі наголошують на тому, що вікна треба мити навіть взимку, незалежно від того, яка на вулиці погода – холодна й вітряна чи сніжна. Чисті вікна впускають в дім більш сонця. Однак для того, щоб окрім чистоти вони не запотівали, у грудні з ними треба зробити певну маніпуляцію.

Є один спосіб, який допоможе позбутися конденсату, вогкості та плісняви, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Взимку дуже часто на вікнах з’являється конденсат, особливо на кухні. Через зайву вологість на стінах утворюється пліснява, яка є шкідливою для здоров’я. Волога ж з’являється через різницю температур вдома та вулицею. Тепле приміщення та холодне скло призводить до сирості та плісняви.

Щоб запобігти конденсату та запотілості вікна, варто скористатися одним досить дієвим способом. Він полягає в тому, щоб скористатися розчином з оцту. Вам потрібно змішати дві склянки води, склянку оцту й додати трохи мийного засобу. Завдяки цьому розчину вікна будуть сухі навіть в холодну пору року.



Вікна треба мити оцтовим розчином / Фото Pexels

Для зручності суміш треба перелити в пляшку з розпилювачем. Оцет відповідає за захисний бар’єр, а мило руйнує краплі води на вікнах. Також оцет руйнує плісняву, тож можете цим розчином усувати цвіль біля вікон.

Після того, як розчин нанесеться на вікна чи віконні відкоси – витирати його не треба, оскільки він має висохнути природним шляхом. Будь-яка ганчірка чи губка лише погіршить висихання й зіпсує увесь результат.