Цей простий та дешевий спосіб ідеально справляється із тим, аби вивести сморід, пише 24 Канал з посиланням на Sante+.

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Чим вивести поганий запах з холодильника

Звичайна крейда здатна ідеально впоратися з поганим запахом в холодильнику, оскільки є чудовим поглиначем запахів та вологи. Пориста структура крейди вбирає зайву вологу й усуває поганий запах, тому після крейди холодильник знову почне гарно пахнути.

Щоб вивести поганий запах з холодильника придбайте в канцелярському магазині шкільну крейду. Кілька маленьких шматочків треба поставити в контейнери чи тканинні мішечки. Поставте все на полицях холодильника.



Крейда виводить поганий запах з холодильника / Фото Pexels

Тоді час від часу доведеться перевіряти крейду. Якщо вона стане вологою, то це означатиме, що її треба замінити на нову. Крейда добре забирає вологу, а разом з тим поглинає поганий запах.

Така проста річ доступна кожному, тож впоратися з поганим запахом можна легко й без жодних складних зусиль.

Окрім того, поганий запах в холодильнику можна вивести завдяки іншим поглиначам запахів. Це може бути кавова гуща, пачка з содою, вугілля чи половинка лимона. Всі вони є чудовими дезодораторами з приємним запахом.