Господині люблять використовувати в побуті всіляки лайфхаки, тож віднайшли цікаві способи застосування чайного листя, пише 24 Канал. Після чашки випитого чаю, не поспішайте викидати пакетики в смітник. Вони здатні принести чимало користі, про яку ви навіть не здогадувалися.

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Підживлення ґрунту

Чайне листя багате на азот, тож є чудовим добривом, яке стимулює ріст рослин. У чайних пакетиках містяться дубильні кислоти, які можуть чудово підживлювати ґрунт рослин.

Використовувати вміст чайних пакетиків можна для кімнатних рослин чи тим, які вирощуються в парнику. Треба всього лише посипати верх ґрунту вмістом чайного пакетика.

Чистка килима

Заварку з чайних пакетиків треба підсушити до вологого стану й розсипати по забрудненому килимовому покриттю. Коли чаїнки підсохнуть, зберіть їх пилососом. Господині кажуть, що після такого лайфхаку килим стає набагато чистішим.

Чайні пакетики можна повторно використовувати
Чайні пакетики можна повторно використовувати / Фото Pexels

Миття вікон

Відомим є метод миття вікон чайною заваркою. Остудіть її до холодної температури й перелийте в пульверизатор. Все добре розпорошіть на вікна й витріть сухою ганчіркою. Після цього методу вікна стануть ідеально чистими.

Покращення смаку м’яса

Деякі кулінари досить незвично використовують чайне листя. У маринад з м’ясом потрібно поставити кілька пакетиків чаю, які нададуть страві неймовірного смаку та апетитного ароману. Таніни, які містяться в чаї, допомагають розм’якшити волокна м’яса, що є доволі актуальним в приготуванні яловичини.

Від мішків під очима

Використані чайні пакетики треба охолодити та зробити компреси для очей, якщо вранці помічаєте мішки. Чайні пакетики з холодильника позбавлять набряків під очима та навіть пришвидшать одужання при кон’юктивіті.