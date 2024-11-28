Господині люблять використовувати в побуті всіляки лайфхаки, тож віднайшли цікаві способи застосування чайного листя, пише 24 Канал. Після чашки випитого чаю, не поспішайте викидати пакетики в смітник. Вони здатні принести чимало користі, про яку ви навіть не здогадувалися.

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Підживлення ґрунту

Чайне листя багате на азот, тож є чудовим добривом, яке стимулює ріст рослин. У чайних пакетиках містяться дубильні кислоти, які можуть чудово підживлювати ґрунт рослин.

Використовувати вміст чайних пакетиків можна для кімнатних рослин чи тим, які вирощуються в парнику. Треба всього лише посипати верх ґрунту вмістом чайного пакетика.

Чистка килима

Заварку з чайних пакетиків треба підсушити до вологого стану й розсипати по забрудненому килимовому покриттю. Коли чаїнки підсохнуть, зберіть їх пилососом. Господині кажуть, що після такого лайфхаку килим стає набагато чистішим.



Чайні пакетики можна повторно використовувати / Фото Pexels

Миття вікон

Відомим є метод миття вікон чайною заваркою. Остудіть її до холодної температури й перелийте в пульверизатор. Все добре розпорошіть на вікна й витріть сухою ганчіркою. Після цього методу вікна стануть ідеально чистими.

Покращення смаку м’яса

Деякі кулінари досить незвично використовують чайне листя. У маринад з м’ясом потрібно поставити кілька пакетиків чаю, які нададуть страві неймовірного смаку та апетитного ароману. Таніни, які містяться в чаї, допомагають розм’якшити волокна м’яса, що є доволі актуальним в приготуванні яловичини.

Від мішків під очима

Використані чайні пакетики треба охолодити та зробити компреси для очей, якщо вранці помічаєте мішки. Чайні пакетики з холодильника позбавлять набряків під очима та навіть пришвидшать одужання при кон’юктивіті.