Хозяйки любят использовать в быту всевозможные лайфхаки, поэтому нашли интересные способы применения чайных листьев, пишет 24 Канал. После чашки выпитого чая, не спешите выбрасывать пакетики в мусорку. Они способны принести немало пользы, о которой вы даже не догадывались.

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Подкормка почвы

Чайные листья богаты азотом, поэтому являются прекрасным удобрением, которое стимулирует рост растений. В чайных пакетиках содержатся дубильные кислоты, которые могут прекрасно подпитывать почву растений.

Использовать содержание чайных пакетиков можно для комнатных растений или тем, которые выращиваются в парнике. Надо всего лишь посыпать верх почвы содержимым чайного пакетика.

Чистка ковра

Заварку из чайных пакетиков надо подсушить до влажного состояния и рассыпать по загрязненному ковровому покрытию. Когда чаинки подсохнут, соберите их пылесосом. Хозяйки говорят, что после такого лайфхака ковер становится намного чище.

Чайные пакетики можно повторно использовать
Чайные пакетики можно повторно использовать / Фото Pexels

Мытье окон

Известен метод мытья окон чайной заваркой. Остудите ее до холодной температуры и перелейте в пульверизатор. Все хорошо распылите на окна и вытрите сухой тряпкой. После этого метода окна станут идеально чистыми.

Улучшение вкуса мяса

Некоторые кулинары довольно необычно используют чайные листья. В маринад с мясом нужно поставить несколько пакетиков чая, которые придадут блюду невероятный вкус и аппетитный аромат. Танины, которые содержатся в чае, помогают размягчить волокна мяса, что довольно актуально в приготовлении говядины.

От мешков под глазами

Использованные чайные пакетики надо охладить и сделать компрессы для глаз, если утром замечаете мешки. Чайные пакетики из холодильника избавят от отеков под глазами и даже ускорят выздоровление при конъюнктивите.