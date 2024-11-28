Хозяйки любят использовать в быту всевозможные лайфхаки, поэтому нашли интересные способы применения чайных листьев, пишет 24 Канал. После чашки выпитого чая, не спешите выбрасывать пакетики в мусорку. Они способны принести немало пользы, о которой вы даже не догадывались.

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Подкормка почвы

Чайные листья богаты азотом, поэтому являются прекрасным удобрением, которое стимулирует рост растений. В чайных пакетиках содержатся дубильные кислоты, которые могут прекрасно подпитывать почву растений.

Использовать содержание чайных пакетиков можно для комнатных растений или тем, которые выращиваются в парнике. Надо всего лишь посыпать верх почвы содержимым чайного пакетика.

Чистка ковра

Заварку из чайных пакетиков надо подсушить до влажного состояния и рассыпать по загрязненному ковровому покрытию. Когда чаинки подсохнут, соберите их пылесосом. Хозяйки говорят, что после такого лайфхака ковер становится намного чище.



Чайные пакетики можно повторно использовать / Фото Pexels

Мытье окон

Известен метод мытья окон чайной заваркой. Остудите ее до холодной температуры и перелейте в пульверизатор. Все хорошо распылите на окна и вытрите сухой тряпкой. После этого метода окна станут идеально чистыми.

Улучшение вкуса мяса

Некоторые кулинары довольно необычно используют чайные листья. В маринад с мясом нужно поставить несколько пакетиков чая, которые придадут блюду невероятный вкус и аппетитный аромат. Танины, которые содержатся в чае, помогают размягчить волокна мяса, что довольно актуально в приготовлении говядины.

От мешков под глазами

Использованные чайные пакетики надо охладить и сделать компрессы для глаз, если утром замечаете мешки. Чайные пакетики из холодильника избавят от отеков под глазами и даже ускорят выздоровление при конъюнктивите.