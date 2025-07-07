Она может ударить в дом, вызвать пожар, испортить технику и даже представлять опасность для жизни. Что нужно знать, чтобы уберечь себя и свой дом – расскажет 24 Канал.

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Действительно ли молния может ударить в дом

Да, может. Особенно в частные дома, дачи или коттеджи, которые расположены на открытой местности или имеют металлические элементы на крыше (антенны, дымоходы, солнечные панели). Высокие сооружения или деревья поблизости также повышают риск удара.

Специалисты отмечают, что чаще всего молния поражает здания, которые не оборудованы системами молниезащиты. В зоне риска – и многоэтажки, если на крыше есть незаземленные конструкции или плохо проложена электросеть.

Что может случиться в случае удара:

Пожар из-за возгорания деревянных конструкций.

Повреждение электроприборов из-за перенапряжения.

Выход из строя Wi-Fi роутеров, телевизоров, холодильников.

Поражение током людей, которые касаются водопроводных труб или розеток в момент грозы.



Может ли молния ударить в дом и как этого избежать / Фото Unsplash

Как защитить дом от молнии

Установите молниезащиту (громоотвод) – специальная конструкция на крыше, принимающая удар молнии и отводящая ток в землю. Это самый эффективный способ защиты. Заземление – все электроприборы и металлическая арматура в доме должны быть заземлены. Используйте устройства от перенапряжения – стабилизаторы напряжения и сетевые фильтры защитят технику. Во время грозы отсоедините электроприборы – телевизоры, компьютеры, роутеры, зарядные устройства лучше извлечь из розетки. Не пользуйтесь водопроводом – лучше воздержаться от мытья рук, посуды или приема душа во время сильной грозы.

Ранее мы писали, что молния может проникать в дом через розетку, повреждая технику и создавая риск поражения током.

Если придерживаться простых правил безопасности и оснастить дом соответствующим оборудованием, даже мощная гроза не станет угрозой для жизни или имущества.