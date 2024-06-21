Можно ли делать лазерную операцию беременным женщинам: этот ответ надо знать

Лазерная эпиляция – это спасение для каждой женщины, впрочем во время беременности страхов становится все больше, а затем возникает вопрос, можно ли посещать мастера женщинам, которые ожидают появления ребенка.

Ответ на популярный вопрос дала специалист по эпиляции Юлиана Пономарева.

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Можно ли делать лазерную операцию женщинам

Луч лазера является полностью безопасным для человеческого организма. Луч лазера попадает только на 2 – 4 миллиметра в кожу, поэтому не достает ни к органам, ни к плоду. Лазер видит только одно – пигмент мелатонин, который содержится в волоске и немного в коже.

По словам эксперта, с теоретически-научной мысли, делать лазерную эпиляцию здоровой беременной женщине можно так же как любой другой здоровой женщине. Но официальных исследований по лазерной эпиляции во время беременности нет, поэтому и утверждать на 100%, что это полностью безопасно – не может никто.



Лазерную эпиляцию можно сделать после беременности / Фото Pexels

Лазерная эпиляция не является вредной для беременных, однако есть риск непредсказуемых реакций, особенно в случае кожных проблем или повышенной чувствительности.

Беременным женщинам лучше воздержаться от рискованных процедур в первый триместр беременности, уже во втором или третьем триместре риск меньше. А еще, у беременных женщин меняется гормональный фон, то рост волос может быть быстрее, соответственно гладкая кожа продержится недолго.

Юлиана Пономарева говорит, что даже несмотря на то, что лазерная эпиляция не является вредной, если женщина испытывает стресс перед процедурой, тогда лучше ее не делать. Если же вы начали курс лазерной эпиляции перед беременностью, то продолжить его можно уже через 3 месяца после рождения ребенка.