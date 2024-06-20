Лучший способ получить здоровую и блестящую кожу – это профилактика. Если вы будете сразу правильно ухаживать за своим лицом, не придется беспокоиться о преждевременном старении вообще.

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Забываете использовать противосолнечный крем

Если вы постоянно забываете об использовании солнцезащитного крема, тогда вы подвергаете кожу воздействию УФ-лучей. Со временем вред накопится, и это может привести к некоторым эстетическим изменениям в виде кожи.

Например, это грозит гиперпигментацией и появлением тонких морщин. Для того, чтобы избежать этого, эксперты советуют ежедневно использовать SPF 30 или выше.

Чрезмерное или недостаточное отшелушивание

В скрабировании кожи нужно быть очень осторожными: слишком малое количество может оставить мертвые клетки кожи, и это сделает ее тусклой. Но если вы будете отшелушивать кожу слишком часто, это может привести к тому, что на ней останется слишком мало естественных жиров. Так кожа станет красной и раздраженной.

Спите на боку

Вот об этой ошибке большинство людей не думает вообще, а зря! Если вы спите на боку, ваша подушка может создавать трение с кожей. Если же кожа соприкасается с наволочкой, которую вы не стирали уже несколько дней, тогда она становится еще и более восприимчивой к бактериям и сыпи.



Спать на боку не очень полезно для кожи / Фото Pexels

Переход на атласную или шелковую наволочку может несколько улучшить ситуацию, ведь эта ткань гораздо нежнее к коже.

Слишком частая смена продуктов

Конечно, хочется найти идеальные средства для ухода за кожей, и для этого нужно попробовать определенное количество различных продуктов. Впрочем, если вы будете менять их слишком часто, это может привести к совсем нежелательным последствиям: раздражений, высыпаний и тому подобное.

Никогда не чистите свой мобильный телефон

Казалось бы, как мобильный телефон касается вашего ухода за кожей? На самом деле это большая ошибка, ведь подумайте обо всех поверхностях, с которыми соприкасается ваш телефон в течение дня. А потом, когда вы говорите с кем-то, вы прикладываете его грязный экран к своей щеке.