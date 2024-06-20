Цветы вянут в вазе по нескольким причинам: загрязненная вода бактериями и микроорганизмами, необработанные стебли, высокая температура воздуха и недостаточное количество света. Чтобы сохранить цветы свежими в вазе, придерживайтесь нескольких рекомендаций.

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Выбирайте свежие цветы

Чтобы проверить свежесть цветов, сожмите стебель в том месте, где начинается бутон цветка. Если оно мягкое, то это означает, что цветок давно срезали и он простоит недолго, а если оно твердое – это признак свежего растения.

Используйте чистую вазу

Вазы после того, как там стояли цветы, надо обязательно мыть. Если вы этого не делали раньше, то обязательно помойте ее перед тем, как поставить туда свежие цветы. Мойте горячей мыльной водой, чтобы ваши цветы смогли простоять дольше.



Цветы в вазе могут стоять как можно дольше / Фото Pexels

Обрезайте лишнее

Избавляйтесь от увядших лепестков и листьев. Таким образом вы продолжите жизнь цветам. Стебли надо тщательно зачистить. Если этот момент пропустить, то листья начнут гнить в воде, а это будет способствовать образованию бактерий. Стебли рекомендуется подрезать на 3 – 5 сантиметров под углом 45 градусов. Этот угол лучше всего способствует тому, чтобы цветок впитывал воду.

Следите за количеством воды

После того, как принесете цветы домой – обязательно поставьте их в воду. Лучше всего ставить цветы в вазу с фильтрованной водой, без хлора и соли. Если фильтра нет, то можете воду прокипятить, дать ей остыть, а тогда налить ее в вазу. Эксперты рекомендуют менять воду каждый день.

Добавьте в воду питательные компоненты

Добавляйте в воду аспирин (1 таблетку на 1 литр воды), уксус (1 чайную ложку на 1 литр воды) или сахар (1 чайная ложка на литр воды). Цветы простоят дольше, если вливать в вазу 50 граммов газированной воды.

Поддержать свежесть цветов можно благодаря нашатырному спирту (2 чайные ложки размешайте в 2 литрах воды). А еще в воду можно добавлять монеты. Медь выступает в роли окислителя и замедляет рост вредных микроорганизмов.

Выбирайте прохладное место

Цветы желательно держать чуть дальше от солнечных лучей. Они не любят прямых солнечных лучей и сквозняка.