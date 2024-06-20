Найкращий спосіб отримати здорову та блискучу шкіру – це профілактика. Якщо ви будете відразу правильно доглядати за своїм лицем, не доведеться турбуватися про передчасне старіння взагалі.

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Забуваєте використовувати протисонцевий крем

Якщо ви постійно забуваєте про використання сонцезахисного крему, тоді ви піддаєте шкіру впливу УФ-променів. Згодом шкода накопичиться, і це може призвести до деяких естетичних змін у вигляді шкіри.

Наприклад, це загрожує гіперпігментацією та появою тонких зморшків. Для того, щоб уникнути цього, експерти радять щодня використовувати SPF 30 або вище.

Надмірне або недостатнє відлущення

У скрабуванні шкіри потрібно бути дуже обережними: надто мала кількість може залишити мертві клітини шкіри, і це зробить її тьмяною. Але якщо ви будете відлущувати шкіру надто часто, це може призвести до того, що на ній лишиться надто мало природних жирів. Так шкіра стане червоною та подразненою.

Спите на боку

Ось про цю помилку більшість людей не думає взагалі, а дарма! Якщо ви спите на боку, ваша подушка може створювати тертя зі шкірою. Якщо ж шкіра стикається з наволочкою, яку ви не прали вже кілька днів, тоді вона стає ще й більш сприйнятливою до бактерій та висипів.



Спати на боку не дуже корисно для шкіри / Фото Pexels

Перехід на атласну чи шовкову наволочку може дещо покращити ситуацію, адже ця тканина набагато ніжніша до шкіри.

Надто часта зміна продуктів

Звісно, хочеться знайти ідеальні засоби для догляду за шкірою, і для цього потрібно спробувати певну кількість різних продуктів. Втім, якщо ви будете змінювати їх надто часто, це можна призвести до зовсім небажаних наслідків: подразнень, висипів тощо.

Ніколи не чистите свій мобільний телефон

Здавалося б, як мобільний телефон стосується вашого догляду за шкірою? Насправді це велика помилка, адже подумайте про всі поверхні, з якими стикається ваш телефон протягом дня. А потім, коли ви говорите з кимось, ви прикладаєте його брудний екран до своєї щоки.