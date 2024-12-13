Можно ли убирать в пятницу 13: неожиданный ответ

Пятница 13 – это дата, которая окутана огромным количеством примет и суеверий. И для того, чтобы избежать неудачи, ко многим поступкам стоит относиться с осмотрительностью.

Во многих культурах пятница 13 считается мистическим, негативным и едва ли не проклятым днем, сообщает 24 Канал. Обычно люди стараются избегать планирования важных встреч на это число. Но можно ли заниматься домашними делами?

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Когда появились суеверия о пятнице 13?

История этой неприятной даты тянется аж из эпохи Средневековья. Число 13 – это так называемая чертова дюжина, а в старину считали, что именно в эту даты колдуны и ведьмы собираются на шабаши.

И в христианстве также хватает негативных трактовок даты, поэтому с ней стараются быть осторожными. Стоит упомянуть о нескольких суевериях о пятнице 13. Считается, что этот день приносит неудачу и таит опасность, и ошибиться в такую дату намного проще, что приведет к принятию совершенно неправильного решения.

Что нельзя делать в пятницу 13:

устраиваться на новую работу;

переезжать на новое место;

начинать новые проекты;

слишком сильно веселиться.



О пятнице 13 есть много примет / Фото Pexels

Можно ли убирать в пятницу 13?

Короткий ответ на этот вопрос прост – нет. Гадалки и эзотерики не советуют убирать даже просто в пятницу, даже без мистической и опасной даты. Этот день недели вообще не подходит для новых начинаний. Мол, гораздо лучше было бы не начинать новые дела, а наоборот, завершать старые.

Иначе все может затягиваться и не приносить положительного результата. В пятницу 13 лучше не выносить мусор из дома и не касаться очень ценных предметов в доме. Гораздо лучше будет отложить уборку до субботы – вроде бы этот день энергетически подходит для этого занятия гораздо лучше.