О новогодней елке существует немало примет – и положительных, и отрицательных, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы привлечь всю возможную удачу и радость в дом на грядущий 2025 год, нужно сделать совсем немного – только повесить на елку правильные украшения.

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Какие украшения повесить на елку?

Если вы хотите, чтобы в течение следующего года в доме постоянно водились деньги, на елку следует повесить украшения круглой формы. Это могут быть не только елочные игрушки, но и яблоки или мандарины. А для усиления "денежных потоков" фрукты эзотерики еще и советуют завернуть в желтую фольгу.

Но с фруктами не спешите – первым украшением, которое вы повесите на елку, должна быть верхушка в виде звезды или другой новогодней игрушки. Считается, что она якобы "запечатывает" положительную энергетику дерева и оставляет ее в доме.

Кстати, расстраивались ли вы когда-то из-за того, что во время украшения елки какое-то украшение разбивалось? Что ж, разочаровываться не стоит, ведь это – хороший знак, предвещающий прибыль в Новом году. Также для того, чтобы не иметь проблем с деньгами, на елку можно вешать бумажные деньги, завернутые в трубочку и перевязанные красной лентой.



Некоторые украшения приносят удачу / Фото Pexels

А оставлять дерево без украшений вообще тоже нельзя – это может лишить вас удачи на грядущий год, поэтому хоть одно украшение повесить все же стоит.

Вот еще несколько украшений, притягивающих удачу в дом:

Парные птицы – предвещают крепкую любовь, а также помогут найти вторую половинку.

– предвещают крепкую любовь, а также помогут найти вторую половинку. Шишки – помогают в финансовом росте и добавляют достатка семье.

– помогают в финансовом росте и добавляют достатка семье. Подарок под деревом – принесет в грядущем году приятные сюрпризы.

– принесет в грядущем году приятные сюрпризы. Сова – помогает в учебе и новых начинаниях.

– помогает в учебе и новых начинаниях. Гномик – будет защищать дом от ссор и негативов.

Впрочем, существуют не только елочные украшения, приносящие удачу, но и такие, которые вешать на дерево категорически не советуют, и на них также стоит обратить внимание.