От установки елки в эти дни лучше отказаться, если не хотите, чтобы она принесла в ваш дом неудачи, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм эксперта по фэн-шую Юлию Кузьменчук.

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Когда нельзя дома ставить елку

Для каждого из нас елка является невероятным символом праздника еще с детства, поэтому поставить ее накануне Рождества и Нового года хотят даже взрослые. Однако для того, чтобы она принесла радость и счастье в дом, стоит знать несколько важных правил.

Самое главное из них – это установка елки в определенную дату. Если поставить зеленую красавицу в правильный день, то дерево принесет положительную энергию в дом, финансовое благополучие, гармонию и достаток.

Эксперт определила худшие дни для установки елки и поделилась ими в своем инстаграм-сообщении. Во все остальные даты, которые специалист не назвала – можно смело устанавливать елку дома.

Худшие дни для установки елки

14 декабря – не желательно рожденным в год Лошади;

18 декабря – не желательно рожденным в год Собаки;

22 декабря – не желательно рожденным в год Тигра;

26 декабря – не желательно рожденным в год Лошади;

28 декабря – не желательно рожденным в год Обезьяны;

30 декабря – не желательно рожденным в год Собаки.

Кроме того, эксперт рассказала, куда именно надо ставить елку. По ее словам, ставить и украшать ее лучше в благоприятных местах, чтобы вместе с ней активировать энергию благополучия и счастья на весь год!



"Наиболее благоприятные сектора для елки – Северный и Юго-западный. Также благоприятными являются Северо-Восточный и Восточный секторы", – отметила женщина в своем инстаграме.

Если же вам не получится поставить елку в благоприятных местах, тогда не стоит по фэн-шую там включать гирлянды и использовать украшения в цветах металла и воды: серебряном, белом, золотом, желтом и синем. Наиболее неблагоприятным местом для новогодней елки является Западный и Северо-Западный сектор.