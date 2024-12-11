Від встановлення ялинки в ці дні краще відмовитися, якщо не хочете, щоб вона принесла у ваш дім негаразди, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм експертки з фен-шую Юлію Кузьменчук.

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Коли не можна вдома ставити ялинку

Для кожного з нас ялинка є неймовірним символом свята ще з дитинства, тому поставити її напередодні Різдва та Нового року хочуть навіть дорослі. Однак для того, щоб вона принесла радість та щастя в оселю, варто знати кілька важливих правил.

Найголовніше з них – це встановлення ялинки в певну дату. Якщо поставити зелену красуню у правильний день, то дерево принесе позитивну енергію в дім, фінансове благополуччя, гармонію та достаток.

Експертка визначила найгірші дні для встановлення ялинки та поділилася ними у своєму інстаграм-дописі. В усі інші дати, які фахівчиня не назвала – можна сміливо встановлювати ялинку вдома.

Найгірші дні для встановлення ялинки

14 грудня – не бажано народженим у рік Коня;

18 грудня – не бажано народженим у рік Собаки;

22 грудня – не бажано народженим у рік Тигра;

26 грудня – не бажано народженим у рік Коня;

28 грудня – не бажано народженим у рік Мавпи;

30 грудня – не бажано народженим у рік Собаки.

Окрім того, експертка розповіла, куди саме треба ставити ялинку. За її словами, ставити та прикрашати її краще в сприятливих місцях, щоб разом з нею активувати енергію добробуту та щастя на весь рік!



"Найбільш сприятливі сектори для ялинки – Північний та Південно-західний. Також сприятливими є Північно-Східний та Східний сектори", – зазначила жінка у своєму інстаграмі.

Якщо ж вам не вийде поставити ялинку в сприятливих місцях, тоді не варто за фен-шуєм там вмикати гірлянди й використовувати прикраси в кольорах металу і води: срібному, білому, золотому, жовтому та синьому. Найбільш несприятливим місцем для новорічної ялинки є Західний та Північно-Західний сектор.