Можно ли приносить в дом букеты сирени: о примете знают единицы

Сирень – это привлекательное растение, которое обычно цветет в мае. Многие люди хотят наслаждаться ее цветением не только на улице, но и дома, поэтому приносят в дом букеты.

В народе верят, что цветы сирени не только красивые, но и обладают магическими свойствами, поэтому часто куст высаживали возле дома, сообщает 24 Канал. Но вот можно ли заносить сирень в дом, знают не все.

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Можно ли приносить в дом сирень?

Об этом красивом цветке, что цветет относительно недолго, существует немало примет и суеверий. В частности, некоторые верят, что букет сирени в доме наполняет его положительной энергетикой и радостью, а также дарит гармонию и душевный покой.

К тому же у этого утверждения есть также и объективные причины. Запах сирени часто используют в ароматерапии, ведь он может успокаивать нервы, снимать чувство усталости и способствовать концентрации.

А вот народные приметы также утверждают, что фиолетовая сирень полезна еще и тем, что якобы может оберегать дом от зла и негативной энергии, ведь духи и призраки не выносят его запаха.

Верили также, что в лунную ночь нужно поставить букет сирени у кровати, и тогда можно будет увидеть вещий сон. Впрочем, спать в одной комнате с сиренью постоянно все же не советуют – цветок имеет достаточно интенсивный аромат, и он может привести к головной боли.



Букеты сирени приносят в дом счастье / Фото Pexels

Поэтому не советуют ставить сирень у постели больного человека, а также постоянно находиться возле цветов.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, можно ли сажать сирень возле дома, и что говорят об этом народные приметы.

Впрочем, не все поверья относительно сирени одинаково положительные. Некоторые легенды утверждают, что она может навлечь проблемы, а незамужним девушкам вообще не стоит держать ее дома, ведь она отпугивает женихов.

Но проблема не только в поверьях, но и во вреде, что наносится кусту, когда вы срываете с него цветы. Руками рвать соцветия сирени точно нельзя – так вы травмируете растение. Срезать веточки можно только специальными ножницами, чтобы свести вред к минимуму.