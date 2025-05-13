Чи можна приносити в дім букети бузку: про прикмету знають одиниці
- Бузок вважається рослиною з магічними властивостями, яка приносить позитивну енергетику та радість у дім, але його інтенсивний аромат може викликати головний біль.
- Існують як позитивні, так і негативні прикмети щодо бузку; наприклад, його не рекомендується тримати незаміжнім дівчатам, а зірвані квіти бузку можуть зашкодити кущу.
- Для мінімізації шкоди рослині, зрізати гілочки бузку слід спеціальними ножицями, а не рвати руками.
Бузок – це приваблива рослина, що зазвичай цвіте у травні. Чимало людей хочуть насолоджуватися його цвітінням не тільки на вулиці, але й вдома, тож приносять в оселю букети.
У народі вірять, що квіти бузку не тільки красиві, але й володіють магічними властивостями, тож часто кущ висаджували біля дому, повідомляє 24 Канал. Та ось чи можна заносити бузок в оселю, знають не всі.
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Чи можна приносити в дім бузок?
Про цю красиву квітку, що цвіте відносно недовго, існує чимало прикмет та забобонів. Зокрема, деякі вірять, що букет бузку у домі наповнює його позитивною енергетикою та радістю, а також дарує гармонію та душевний спокій.
До того ж у цього твердження є також і об'єктивні причини. Запах бузку часто використовують в ароматерапії, адже він може заспокоювати нерви, знімати відчуття втоми та сприяти концентрації.
А ось народні прикмети також стверджують, що фіолетовий бузок корисний ще й тим, що начебто може оберігати дім від зла та негативної енергії, адже духи та примари не виносять його запаху.
Вірили також, що у місячну ніч потрібно поставити букет бузку біля ліжка, і тоді можна буде побачити віщий сон. Втім, спати в одній кімнаті з бузком постійно все ж не радять – квітка має досить інтенсивний аромат, і він може призвести до головного болю.
Букети бузку приносять у дім щастя / Фото Pexels
Через це не радять ставити бузок біля ліжка хворої людини, а також постійно перебувати біля квітів.
До речі, раніше ми вже розповідали, чи можна садити бузок біля дому, і що кажуть про це народні прикмети.
Втім, не всі повір'я щодо бузку однаково позитивні. Деякі легенди стверджують, що він може накликати негаразди, а незаміжнім дівчатам взагалі не варто тримати його вдома, адже він відлякує женихів.
Та проблема не тільки у повір'ях, але й у шкоді, що завдається кущу, коли ви зриваєте з нього квіти. Руками рвати суцвіття бузку точно не можна – так ви травмуєте рослину. Зрізати гілочки можна тільки спеціальними ножицями, аби звести шкоду до мінімуму.