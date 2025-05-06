Навколо цього весняного куща є чимало прикмет та забобонів, пише 24 Канал. Найпопулярніша прикмета полягає в тому, що для того, щоб стати щасливим й здійснити своє заповітне бажання, треба знайти в кущі квіточку з п’ятьма пелюстками.

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Чи можна садити бузок біля дому

До саджання бузку біля хати тяжіє багато людей, але чи справді чагарник можна садити біля оселі – розповідаємо далі.

Загалом, садити бузок біля дому не варто. Дерево сильно розростається, то му якщо посадити його близько до вікна, то це може призвести до сильної тіні й в кімнату не буде потрапляти сонячне проміння.

За однією прикметою, попри красу й аромат, який багатьох приваблює, бузок все ж таки здатен приносити в дім негативну енергетику. Дехто навіть переконаний, що після саджання бузку, в домі з’являються неприємності, сварки та конфлікти в родині. Це стосується лише посадки дуже близько біля будинку.



Бузок треба садити подалі від будинку / Фото Pexels

З іншої точки зору, не зовсім хорошою ідеєю є саджання бузку біля дому через те, що він має потужну кореневу систему. Занадто близьке саджання біля дому може пошкодити фундамент, якщо коріння сильно розростеться.

Деякі садівники садять бузок далеко від будинку, оскільки дерево приваблює багато комах, зокрема ос та бджіл, тому краще не садити чагарник близько біля оселі.

До слова! Деякі рослини мають позитивну енергетику та приносять багатство, успіх, любов і злагоду. Що посадити біля дому – читайте в нашому матеріалі.

Найпопулярнішим є фіолетовий та білий бузок. За прикметою, букет з білого бузку не можна приносити додому, оскільки дівчата незаміжні довгий час не зможуть знайти собі пару. Та втім, така прикмета – швидше виняток, бо в багатьох культурах бузок у всіх асоціюється з благополуччям та позитивом.

Садити бузок біля дому – можна. Лише потрібно знайти на ділянці відповідне місце. Найкраще підійде сад, де є багато простору для розростання бузку. За ще однією прикметою, бузок є природним оберегом й захищає будинок від негативної енергетики й темних сил.