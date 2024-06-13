Можно ли держать монстеру в спальне: вот как она влияет на энергетику в доме

Монстера –это невероятно красивое декоративное растение, которое может украсить любую комнату. Но приносит ли оно в дом счастье и удачу или наоборот –негативную ауру и беду?

Красота монстеры не вызывает сомнений. Впрочем, вокруг этого растения витает немало противоречивых примет и суеверий. Некоторые из них утверждают, что монстера приносит удачу, а другие имеют совершенно противоположное значение.

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Как монстера влияет на человека

Существует мнение о том, что монстера может быть опасной для здоровья людей, однако это не так. Она не вредит даже тем людям, которые имеют аллергию. А мифы о ядовитости растения также значительно преувеличены – в тканях листьев действительно есть игольчатые образования, и при попадании сока может возникнуть жжение. Впрочем, это очень маловероятно.

Реакция возможна только при очень тесном контакте с листьями – например, если вы разотрете листок и потом потрете глаза, или же разжуете его.



Монстера может быть очень эффектной / Фото Pexels

Приметы о монстере в доме

Возможно, появление большого количества суеверий и примет связано именно с названием растения, ведь оно напоминает хорошо известное всем слово "монстр", которое отнюдь не ассоциируется с безопасностью и удачей.

Впрочем, хватает и положительных представлений о монстере. Например, некоторые верят, что она впитывает в себя негативную энергию и, перерабатывая ее, излучает положительную. А в странах Азии монстера вообще считается оберегом жилища. Многие убеждены, что она может защитить от злых сил, предотвратить развитие болезней и даже принести долголетие.

Впрочем, не рекомендуют заводить монстеру дома незамужним девушкам, ведь она якобы может влиять на ауру человека и ухудшить личные отношения.