Многие люди не обращают внимания на то, на какие пальцы они надевают украшения – и, как предупреждает немало эзотериков, зря. Оказывается, ношение кольца на безымянном пальце, который предназначен для обручального кольца, может обернуться некоторыми проблемами, сообщает 24 Канал.

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Можно ли носить обручальное кольцо до брака?

Приметы предупреждают, что носить кольцо до брака нельзя – это вроде бы предсказывает несбыточность этого ожидаемого и желаемого события. Поэтому советуют не рисковать личным счастьем, надевая на палец символ того, что только должно произойти в будущем.

Но если помолвка уже состоялась, можно ли носить обручальное кольцо? Решение есть и оно достаточно простое – отдельное кольцо на помолвку, которое и носят до самой свадьбы. Между тем кольца хранятся в футляре и ожидают своего законного часа.

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Обязательно ли носить кольцо в браке?

Кольца носили еще в Древнем Египте, а также упоминания об этом тянутся к древним грекам и римлянам. Красивые легенды об украшениях, которыми обменивались влюбленные, стали частью культуры, и поэтому сейчас считается, что обручальное кольцо – это практически обязательный символ брака.

Эзотерики верят, что если не носить кольцо, можно отогнать семейное счастье, подвергнуть пару на ссоры и конфликты. Кроме того, приметы однозначно указывают и на то, каким именно должно быть кольцо.



Кольцо нельзя снимать с пальца / Фото Pexels

Мол, не стоит выбирать кольца с камнями и узорами – кольцо должно быть гладким снаружи. Вроде бы чем больше острых элементов и углов на поверхности, тем больше зацепок будет в семейной жизни молодоженов.

Что никогда нельзя делать с обручальным кольцом?

Существует несколько суеверий относительно того, что нельзя делать с кольцом, чтобы не сглазить на брак. В частности, советуют не показывать кольцо посторонним до свадьбы. Единственное исключение – родители, но только в случае, если они не против вашей свадьбы.

Не позволяйте посторонним снимать ваше обручальное кольцо – так как будто можно забрать у пары верность, и тогда не избежать развода. А вот если нужно передать свое кольцо другому человеку, нужно снять его самостоятельно и положить его на стол, а не передавать из рук в руки.

Также не давайте примерять свое кольцо никому другому – ни до, ни после бракосочетания. Учитывайте, что кольца, как и любые другие украшения, могут накапливать в себе энергию, поэтому когда вы надеваете кольцо во время церемонии, думайте только о хорошем.