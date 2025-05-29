Картофель – это очень популярная культура, которую можно увидеть на каждом участке, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Агроцентр". И огородники ежегодно ищут все новые способы повысить ее урожайность без лишних затрат.

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Нужно ли обрывать цветение картофеля?

Если вы ищете, как бы улучшить урожайность картофеля, тогда вы, скорее всего, слышали, что в этом помогает обрывание цветов на картофеле. Мол, все равно корнеплоды развиваются под землей, тогда зачем растению тратить силы на развитие цветов, а затем и плодов?

И действительно, специалисты убеждены, что цветы, которые появляются на кустиках картофеля, обязательно нужно обрезать. Оказывается, это может повысить урожайность вашего огорода на целых 33%. Впрочем, спешить с этим делом точно не стоит – иначе вы можете остаться и без урожая вообще.

Удалять цветы можно только в случае, если растения уже успели опылиться. А вот если вы сделаете это слишком рано, останетесь без картофеля. Переходите к процедуре обрывания цветов только после того, как цветы уже раскрылись. В результате растение уже не будет тратить силы на то, чтобы сформировать овощи, а взамен лучше будет плодоносить, и корнеплоды будут в разы качественнее.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем можно подкормить рассаду помидоров, чтобы получить двойной урожай.



Цветение картофеля можно обрывать / Фото Pexels

Чем подкормить картофель?

Для того, чтобы урожай получился большим и обильным, недостаточно будет просто оборвать цветы с картофеля – нужно также позаботиться об удачной и качественной подкормке. Вот несколько вариантов, которые вы можете попробовать:

Пепел. Он содержит все необходимые для картофеля микроэлементы и может повысить общее качество урожая. Это универсальное удобрение для всех овощей можно приготовить из стакана золы и 10 литров теплой воды.

Дрожжи. Этот вариант может также оказаться чрезвычайно удачным. Лучше всего вносить дрожжи дважды – до цветения и уже на позднем этапе развития картофеля, примерно за месяц до его выкапывания.

И, конечно же, нельзя забывать и о минеральных удобрениях – они очень важны для развития картофеля.

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