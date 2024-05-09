Когда заканчивается зима и наконец-то приходит тепло, нужно позаботиться об идеальном уходе за розами, если летом вы хотите увидеть их цветение. И активный уход начинается не только с обработок, но и с нескольких других процессов.

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Можно ли опрыскивать розы медным купоросом

Обработка от вредителей и заболеваний – это отдельный и чрезвычайно важный пункт любого ухода за растением. И с розами к этому нужно отнестись очень серьезно, ведь эти цветы часто подхватывают грибковые заболевания и могут стать домом для многих вредителей.

Лучше всего для ваших кустов будет, если вы успеете провести обработку еще до того, как появятся почки – в таком случае вы можете смело опрыскивать их медным купоросом. А вот после появления листьев и первых бутонов делать этого уже не стоит.

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Купорос будет работать даже при нулевой температуре. Рецепт раствора очень прост – 50 граммов медного купороса нужно развести в 1 литре горячей воды. После этого вам нужно долить еще 4 литра холодной воды.



Розы нужно обрабатывать от вредителей / Фото Pexels

Этот голубой раствор идеально подойдет для того, чтобы бороться со многими болезнями цветов, и одновременно он является достаточно простым в использовании – в отличие от бордоской смеси, которую вам придется дополнительно процеживать.

Розы нужно обрабатывать раствором купороса, не жалея раствора, а через несколько недель нужно повторить эту процедуру.