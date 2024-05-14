Можно ли расчесывать мокрые волосы: вы должны знать, чтобы не испортить их

Расчесывание мокрых волос может быть очень удобным, но действительно ли оно полезно, или только вредит прическе? И что делать, если вы сушите волосы не феном, а на воздухе?

К сожалению, далеко не все советы по волосам являются универсальными. И ответ относительно того, можно ли расчесывать влажные волосы также может различаться в зависимости от того, какой у вас его тип.

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Здоровые волосы являются сильными и гибкими – и это благодаря большому количеству химических связей в их белковой структуре. В один тип связи, водородный, временно разрывается, когда на ваши волосы попадает вода, и в результате этого они становятся более эластичными.

Если у вас прямые или волнистые пряди, повышенная эластичность делает волосы более склонными к ломкости во влажном состоянии, а вот вьющимся волосам немного эластичности на самом деле не повредит.

Можно ли расчесывать мокрые волосы

В общем, расчесывать влажные волосы можно, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не навредить чрезмерно. В частности, очень важно использовать различные продукты – маски, бальзамы и т.д. – они добавляют скольжения, и это облегчает расчесывание. А это значит, что вы не так сильно повредите волосы в процессе.

Вы можете использовать также несмываемые кондиционеры, масла и сыворотки, гели, муссы или спреи для укладки. И учитывайте то, что каждый бренд по-разному влиять на ваши волосы, поэтому вам придется немного поэкспериментировать, прежде чем вы найдете идеальный вариант для себя.

Кроме того, большое значение также играют ваша расческа и техника. В общем, независимо от того, или вы расчесываете сухие или влажные волосы, лучше всего использовать щетку с гибкими щетинками, что расположены достаточно широко друг от друга.



Влажные волосы нужно расчесывать осторожно / Фото Pexels

Что касается техники, то лучше начинать от кончиков и продвигаться вверх, чтобы предотвратить спутывание и натяжение ваших волос.