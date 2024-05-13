Люди до сих пор убеждены, что некоторые растения имеют определенные энергетические свойства, поэтому сажают их рядом со своим домом. И несмотря на то, что эти верования не имеют научной поддержки, эта народная мудрость может найти место в вашем саду или дворе.

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Бархатцы

Часто эти растения воспринимают как символ красоты и женственности. Их яркий цвет и элегантные стебли считаются символом спокойствия и внутренней гармонии. Поэтому эти цветы станут идеальным вариантом для клумбы возле дома, чтобы улучшить свою энергетику и защитить от плохой энергетики.

Их можно использовать в букетах и композициях, вплетать в венки и тому подобное. Считалось, что если возле дома растут бархатцы, тогда юноша никогда не забудет дороги к любимой.

Мята

Многие культуры ассоциируют мяту со свежестью и приятным ароматом, и часто используют ее из-за лечебных свойств. Поэтому иногда она может символизировать не только благополучие, но и здоровье.

Существуют верования о том, что мята имеет защитные свойства. Считается, что ее аромат может отпугивать злых духов и обеспечить защиту от негативной энергии и зла. Также она может отвадить ведьм от вашего дома и не пустить туда людей, которые желают вам зла.

Калачики

Другое название для калачиков – это мальвы, и это не только красивое растение, но и такое, что имеет глубокий символический смысл в украинской культуре.

Они считаются символом привязанности к родному краю и дому, а в поверьях растение ассоциируют с мудростью, глубоким пониманием жизни и опытом. Некоторые даже верят, что духи предков поселяются в цветках мальвы и оберегают дом. Нежный цвет растения символизирует веру в лучшее будущее и надежду на счастье.



Мальвы можно выращивать возле дома / Фото Pexels

Зверобой

Этот цветок имеет ярко-желтый цвет, который вызывает устойчивую ассоциацию с солнцем. Он также символизирует положительную и светлую энергетику, и растение может стать защитой для нашего ума и дома. Оно считается и символом целебной силы и используется как лекарственное средство.

Барвинок

Это растение имеет очень много символических значений, которые часто связывают со свойствами и видом. Оно может символизировать верность, надежду, устойчивость и брак. Многие считают его знаком вечности, ведь он остается зеленым в течение всего года.

А в некоторых культурах барвинок является символом любви и любви.