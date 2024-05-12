Картофель может погибнуть, если вы высадите его до окончания заморозков. Поэтому если такое уже произошло, стоит знать, как реанимировать картофель после того, как он замерз.

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Сколько градусов может выдержать картофель

Прежде всего вам нужно разобраться, что же произойдет с картофелем, если он замерзнет. Прежде всего, далеко не всегда ночной холод приводит к уничтожению урожая. Некоторые сорта прекрасно выдерживают температуру до -3 градусов, но не ниже.

А вот если становится уже слишком холодно, то межклеточное пространство картофеля начинает покрываться кристаллами льда, и это уже является главной причиной гибели корней и всей системы растения.



Картофель можно спасти от заморозков / Фото Pexels

Что делать, если картофель попал под заморозки

Каждый огородник должен знать, как спасти картофель, если он попадет в холодную погоду, чтобы не остаться впоследствии без урожая.

Опрыскайте водой

Подмерзший картофель можно опрыскать обычной водой из шланга, но вам нужно использовать мелкий распылитель. Делать это стоит утром, пока солнце не взошло, чтобы вода не превратилась в лед и не начала разрывать клетки.

Следующий шаг – создать тень для растений. Для этого вам нужно накрыть картофель картоном, пленкой или лопухами. Так вода будет таять медленно и не создаст проблем, не станет опасной для картофеля.

Используйте азотные и калийные удобрения

Заморозки – это одна из причин недостатка зеленой массы у картофеля. В это время растение переживает серьезный стресс, поэтому вам нужно внести удобрения, чтобы компенсировать это. Идеально подойдет коровяк, а также вы можете вносить золу под каждый куст отдельно.