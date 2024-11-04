Георгины действительно могут украсить любой сад, и их уникальные лепестки создают на клумбах чрезвычайные композиции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Кроме того, эти цветы имеют разнообразные цвета, формы и размеры и могут невероятно выглядеть от лета до первых осенних заморозков.

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Когда идеальное время для посадки георгин?

Георгины считаются достаточно простыми в выращивании растениями, и эти многолетними могут прекрасно расти в теплых регионах. Они очень хорошо растут, если на них попадает много солнечного света и есть дренированная почва с нейтральным pH.

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Если вы хотите выращивать растение в своем саду, нужно разобраться, когда высаживать его в землю для того, чтобы достичь наилучшего результата. Прежде всего, стоит запомнить, что георгины – это нежные растения, и перед тем, как вы будете высаживать их, надо дождаться, пока последние заморозки пройдут.

Если же вы хотите вырастить георгины из семян, тогда нужно прорастить их в помещении перед тем, как высаживать в грунт. Делается это за 10 недель до желаемой даты посадки. Кроме того, вы можете высадить семена растений прямо на улице после того, как пройдет риск заморозков весной.



Георгины нельзя сажать осенью / Фото Pexels

Учитывайте то, что осенняя посадка георгины – это плохая идея, ведь растения просто не могут зимовать в открытом грунте. Наиболее ранние сроки посадки определяются так: почва должна прогреться до 10 градусов на глубине в 10 – 15 сантиметров. Георгины и из клубней, и из семян можно высаживать в один и тот же срок.

Некоторые садоводы проращивают дома также и клубни для того, чтобы дать им фору для раннего цветения. Если вы хотите, чтобы они зацвели как можно раньше, за 4 недели до желаемой посадки на открытом грунте нужно высадить также в горшке в помещении.