Георгины действительно могут украсить любой сад, и их уникальные лепестки создают на клумбах чрезвычайные композиции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Кроме того, эти цветы имеют разнообразные цвета, формы и размеры и могут невероятно выглядеть от лета до первых осенних заморозков.

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Когда идеальное время для посадки георгин?

Георгины считаются достаточно простыми в выращивании растениями, и эти многолетними могут прекрасно расти в теплых регионах. Они очень хорошо растут, если на них попадает много солнечного света и есть дренированная почва с нейтральным pH.

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Если вы хотите выращивать растение в своем саду, нужно разобраться, когда высаживать его в землю для того, чтобы достичь наилучшего результата. Прежде всего, стоит запомнить, что георгины – это нежные растения, и перед тем, как вы будете высаживать их, надо дождаться, пока последние заморозки пройдут.

Если же вы хотите вырастить георгины из семян, тогда нужно прорастить их в помещении перед тем, как высаживать в грунт. Делается это за 10 недель до желаемой даты посадки. Кроме того, вы можете высадить семена растений прямо на улице после того, как пройдет риск заморозков весной.

Георгины
Георгины нельзя сажать осенью / Фото Pexels

Учитывайте то, что осенняя посадка георгины – это плохая идея, ведь растения просто не могут зимовать в открытом грунте. Наиболее ранние сроки посадки определяются так: почва должна прогреться до 10 градусов на глубине в 10 – 15 сантиметров. Георгины и из клубней, и из семян можно высаживать в один и тот же срок.

Некоторые садоводы проращивают дома также и клубни для того, чтобы дать им фору для раннего цветения. Если вы хотите, чтобы они зацвели как можно раньше, за 4 недели до желаемой посадки на открытом грунте нужно высадить также в горшке в помещении.