Можно ли сажать возле дома магнолию: основные минусы, о которых вы могли и не знать

Перед тем, как посадить возле своего дома дерево, лучше узнать о нем все плюсы и минусы, чтобы избежать в будущем проблем, которые могут быть с ним связаны. Предлагаем узнать несколько важных факторов о магнолии и вообще можно ли ее сажать возле дома.

Магнолия – невероятно красивое дерево, которое способно украсить собой любой двор, впрочем садоводы назвали несколько значительных минусов, на которые обязательно надо обратить внимание.

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Размер и развитие

Некоторые сорта магнолий являются большими и могут занять значительную площадь. Если посадить магнолию слишком близко к дому, то она не только закроет собой окна, но в будущем может привести к проблемам с фундаментом или даже повреждению стен.

Корни и фундамент

У магнолий очень мощные корни, которые растут быстро и глубоко. Если оно проникнет под фундамент, то повредит его, а высаженные рядом растения не будут расти должным образом, поскольку магнолия будет задерживать их рост.



Важные советы по посадке магнолий / Фото Pexels

На каком расстоянии сажать

Лучше всего сажать магнолию за 5 – 6 метров от дома, чтобы избежать в будущем каких-то проблем. Чтобы не переживать, лучше выбирать меньшие сорта, которые не будут такими вредными.

Сажать магнолию рядом с домом можно, но важно все хорошо спланировать и найти правильное место. В небольшом саду можно сажать сорта магнолии "Magnolia stellata" или "Magnolia liliiflora".