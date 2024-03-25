Есть риск не избежать негативных последствий: можно ли сажать плющ возле дома

Здания, фасады которых заплетены плющом, несомненно, очень красивый выглядят. Однако это имеет много негативных последствий.

Плющ – растение, создающее плотные ковры или зеленые стены. Однако его агрессивное распространение уже оттолкнуло многих хозяев.

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Почему плющ недолюбливают

Есть люди, которые считают плющ сорняком. Мол, его необходимо искоренить из-за вреда постройкам и окружающей среде. В этом есть доля правды, ведь это высоко инвазивный вид, очень устойчивый к внешним воздействиям, нетребовательный к составу почвы и способный заглушать более слабые растения.

Однако с контролируемым ростом и регулярной обрезкой плющ вполне можно выращивать. Если обрезать длину побегов, чтобы они не росли слишком сильно, то можно без опасений круглый год любоваться очарованием кожисто-зеленой листвы плюща.

У этого растения, конечно, есть сильные дополнительные корни, которые цепляются за мельчайшие щели, но плющ не крошит фасад сам по себе. Корни использует уже существующие трещины, и, возможно, именно из-за этого, а также из-за веса зеленого ковра, здание может понести ущерб.

Однако плющ может и положительно влиять на фасад, составляя его естественную изоляцию. Вследствие этого стены будут меньше нагреваться летом и будут лучше защищены от мороза зимой.

Теория, что плющ удерживает влагу в стенах, также является мифом, ведь плотный покров из листьев защищает стену от дождя. Полностью удалить плющ со стены сложно, ведь узловые воздушные корешки растения плотно прилегают к фасаду. Поэтому даже после удаления можно увидеть остатки оторванных фрагментов.



Плющ украшает здания / Фото Unsplash

Почему плющ может быть полезным

Плющи, покрывающие стены домов, способствуют повышению комфорта жителей, ведь они имеют изоляционные свойства. Летом листья ограничивает обогрев фасада здания, непосредственно останавливая солнечное излучение.

Кроме того, когда тепло, плотные листья плюща охлаждает воздух у стены. Разница температур над и под листьями достигает 3 – 4 градусов. В свою очередь, амплитуда колеблется в течение дня. Температура под листьями может быть даже выше, чем на улице, особенно вечером и ночью.

Это явление тесно связано с процессом транспирации. Ее интенсивность уменьшается с понижением температуры на улице. Также это охлаждающее испарение, которое можно увидеть летом, тогда как зимой оно минимально.

В наших климатических условиях из всех лиан только плющ сохраняет листья зимой. Благодаря этому он значительно сокращает потери тепла. Коэффициент теплопроводности зависит от типа стены, однако покрытие зеленью снижает его от 3 до 18%. В основном на это влияют листья, герметичность которых составляет около 80%.

Однако стебли и дополнительные корни плюща с возрастом могут покрывать стену на 50%. Это еще больше увеличит толщину изоляционного слоя. Вместе все эти условия позволяют сэкономить 15 – 30% энергии.