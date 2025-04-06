Почему нельзя спать с котом в одной кровати: неожиданный ответ

Владельцы кошек любят проводить с четвероногими много времени, поэтому домашние любимцы даже спят с ними в одной постели. Пушистики охотно проводят со своими хозяевами всю ночь и даже вырабатывают определенную привычку. Но действительно ли коты могут спать со своими хозяевами – рассказываем далее.

Для кого-то спать с домашним любимцем – привычное дело, для кого-то – табу, пишет 24 Канал. Здесь все зависит от хозяев, которые устанавливают свои границы. В общем спать с животными не является категорическим запретом, впрочем специалисты определили несколько плюсов и минусов.

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Почему нельзя спать с котом

Первой причиной, почему нельзя спать вместе с котом является нарушение сна. Владельцы животных, которые спят с любимцами в одной постели спят значительно хуже и имеют симптомы бессонницы, в отличие от людей, которые спят отдельно от четвероногих.

Дело в том, что сон у животного изменчив, поэтому в течение всей ночи, кот или кошка будет вставать, ходить по кровати и задевать лапами человека. Эта деятельность приведет к фрагментации сна. Такие микропробуждения являются разрушительными, поскольку выводят из глубокого сна. Во время таких пробуждений выбрасывается гормон стресса кортизол, который ухудшает сон.

Кроме того, кошачья шерсть у некоторых людей может вызвать аллергические реакции. При тесном контакте во время сна может почувствовать зуд или заложенность носа.



Сон с котами имеет определенные плюсы и минусы / Фото Pexels

Еще одним важным минусом является гигиенический аспект. Коты могут заносить на постель остатки фекалий, паразитов и микроорганизмы, которые могут быть вредными для вашего здоровья.

К слову! Чтобы на вещах не было шерсти от котов, в стиральную машинку нужно бросить одну вещь. Какую именно – читайте в нашем материале.

Впрочем, плюсы от сна с котом есть. Животные способны снять стресс, помогают снизить болевые ощущения и даже в определенных случаях является прекрасным снотворным, поскольку их мурлыканье убаюкивает и успокаивает. А еще говорят, что сон с котом снимает стресс, улучшает настроение и снижает уровень адреналина.

Сон котов в постели с владельцем – это их способ продемонстрировать свою любовь и привязанность и показать, как им важно, когда вы рядом. Коты любят спать с людьми, потому что рядом с ними чувствуют себя спокойнее.