Можно ли стирать жакет в стиральной машинке: вы можете удивиться

Жакет есть в гардеробе у каждой девушки. Эта вещь удачно дополняет образы, однако из-за того, что мы часто его носим, возникает потребность в стирке. Специалисты говорят, что пиджак стирать можно, но делать это надо правильно, чтобы не навредить ткани.

Вас это может удивить, но стирать жакет надо не чаще, чем дважды в год. Это количество является оптимальным, ведь чаще стирки может привести к потере формы изделия, поэтому он уже не будет иметь такого вида, как раньше.

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Можно ли стирать жакет в стиральной машинке

Прежде всего надо ознакомиться с этикеткой, которая есть на жакете. На ней вы сможете узнать, можно ли стирать вещь в машинке и какая температура является допустимой. Важно также учесть, можно ли использовать отжим. Некоторые жакеты требуют химчистки или ручной стирки.

К примеру, жакет из шерсти без примесей нельзя стирать в стиральной машинке. Лучше всего для этого наряда проводить сухую чистку дома. Если его постирать, то он может потерять форму. Также не стоит стирать в машинке блейзеры из бархата, атласа и замши. Для этих материалов надо применять ручную стирку и следить за тем, чтобы температура не превышала 40 градусов.



Пиджак надо стирать очень аккуратно / Фото Pexels

Как стирать пиджак в стиральной машинке

Если на этикетке нет отметки, что вещь нельзя стирать в машинке, тогда смело можете забрасывать жакет в барабан. Однако даже здесь надо помнить несколько правил, которые сохранят ткань и форму жакета.

Выбирайте режим деликатной или ручной стирки и температуру воды – не более 20-40 градусов. Режим отжима надо выключить, чтобы не повредить форму изделия.

Перед стиркой надо застегнуть все пуговицы и снять элементы декора и фурнитуру. Любые пятна рекомендуется вывести еще до стирки.

Специалисты не советуют стирать жакет с другими нарядами. Разрешается стирать только несколько жакетов, которые пошиты из одинакового материала и похожи цветами. Стирайте жакеты жидкими гелями, которые не оставляют разводов.

Как высушить жакет после стирки

Жакет после стирки отжимать нельзя. Надо повесить его, чтобы вода стекла сама. Под открытым солнцем вещь сушить не рекомендуется, поэтому лучше повесьте в тень.

Влажный блейзер надо выгладить. Рекомендуется это делать через марлю или тонкую ткань. Разрешенную температуру можете узнать на этикетке.