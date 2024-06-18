Что сделать, чтобы восстановить цвет одежды

Важно соблюдать несколько правил, которые не приведут к изменению цвета ткани. Одежду надо стирать в правильной температуре, придерживаясь рекомендаций производителя. Если боитесь, что наряд может выцвести – стирайте руками или установите деликатный режим.

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Выворачивайте одежду наизнанку, прежде чем ставить ее в барабан стиральной машинки. Самая короткая программа стирки смывает меньше краски, поэтому применяйте ее в случае, когда не хотите, чтобы вода вымыла цвет. А еще не стоит сушить белье под прямыми солнечными лучами.



Некоторые методы способны вернуть одежде цвет / Фото Pexels

Как вернуть выцветший цвет

Самым популярным домашним средством считается раствор холодной воды и соли. В нем надо смочить ту одежду, которая потеряла цвет. Также хорошо помогает смесь воды и пищевой соды. На 1 литр воды нужно 1 столовую ложку соды. В этом растворе смочите одежду на 10 минут, а тогда просушите в тени.

Еще можно применить другой раствор с содой. Для этого надо добавить порошок в воду и смочить одежду на 3 часа, периодически помешивая. После этого отправьте одежду в стиральную машинку и добавьте раствор с солью вместо кондиционера. На 100 миллилитров воды нужна столовая ложка соли.

Как вернуть одежде белый цвет

В 5 литрах воды растворите 6 столовых ложек соды и 2 ложки нашатыря и перекиси водорода. Нагрейте раствор до 50 градусов, замочите в нем вещи на 3 часа и периодически помешивайте. После этого одежду надо отжать, постирать и высушить на свежем воздухе.

Пожелтевшую вещь можно замочить на 10 минут в воде с перекисью водорода (на литр воды нужна 1 столовая ложка перекиси водорода). Эффектной также считается смесь воды и лимонного сока.