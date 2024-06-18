Що зробити, щоб відновити колір одягу

Важливо дотримуватись кількох правил, які не призведуть до зміни кольору тканини. Одяг треба прати в правильній температурі, дотримуючись рекомендацій виробника. Якщо боїтеся, що вбрання може вицвісти – періть руками або встановіть делікатний режим.

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Вивертайте одяг навиворіт, перш ніж ставити його в барабан пральної машинки. Найкоротша програма прання змиває менше фарби, тож застосовуйте її у випадку, коли не хочете, щоб вода вимила колір. А ще не варто сушити білизну під прямим сонячним промінням.



Деякі методи здатні повернути одягу колір / Фото Pexels

Як повернути вицвілий колір

Найпопулярнішим домашнім засобом вважається розчин холодної води та солі. У ньому треба змочити той одяг, який втратив колір. Також добре допомагає суміш води та харчової соди. На 1 літр води потрібно 1 столову ложку соди. У цьому розчині змочіть одяг на 10 хвилин, а тоді просушіть в тіні.

Ще можна застосувати інший розчин з содою. Для цього треба додати порошок у воду та змочити вбрання на 3 години, періодично помішуючи. Після цього відправте одяг у пральну машинку та додайте розчин з сіллю замість кондиціонера. На 100 мілілітрів води потрібна столова ложка солі.

Як повернути одягу білий колір

У 5 літрах води розчиніть 6 столових ложок соди та 2 ложки нашатирю та перекису водню. Нагрійте розчин до 50 градусів, замочіть в ньому речі на 3 години та періодично помішуйте. Після цього одяг треба віджати, випрати та висушити на свіжому повітрі.

Пожовклу річ можна також замочити на 10 хвилин у воді з перекисом водню ( на літр води потрібна 1 столова ложка перекису водню). Ефектною також вважається суміш води та лимонного соку.