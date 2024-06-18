Білі шкарпетки можуть доповнити будь-який образ, і через цю універсальність вони надзвичайно популярні. Втім, відіпрати їх іноді непросто, і особлива проблема виникає із брудом, що в'ївся в підошву. На щастя, тут на допомогу може прийти звичайна мікрохвильовка.

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Іноді для того, щоб повернути шкарпеткам привабливий вигляд, доводиться витрачати аж надто багато зусиль: терти їх, обробляти відбілювачем, повторно вкидати до прання. Та є набагато простіший спосіб, який допоможе із проблемою.

Як відіпрати білі шкарпетки від чорної підошви

Найпростіший спосіб впоратися із брудом – це, звісно ж, пральна машина, адже цю побутову техніку зараз можна знайти у кожній квартирі. Та для того, щоб результат дійсно порадував, перед цим потрібно замочити шкарпетки із будь-яким відбілювачем.

А через 30 – 40 хвилин шкарпетки потрібно випрати руками. Після цього ж можна відправити їх в барабан пральної машини, та перед цим варто ретельно їх випрати.



Прати білі шкарпетки буває непросто / Фото Pexels

Для того, щоб вони точно відіпралися, в барабан також можна покласти спеціальні кульки для прання, а далі провести процедуру так, як зазвичай – додати порошок, відбілювач та виставити потрібний режим прання.

Якщо результат вас не вдовольнить, тоді можна знову скористатися замочуванням із відбілювачем, а згодом випрати їх ще раз. Тільки зауважте, що агресивні засоби під час прання можуть призвести до того, що одяг втратить привабливий вигляд та стане досить неохайним.

Ручні способи прання білих шкарпеток

Окрім пральної машинки ви можете скористатися ще кількома методами прання, які можуть виявитися корисними у випадку із забрудненими білими шкарпетками:

сода;

нашатирний спирт;

оцет.

Лайфхак з мікрохвильовкою для прання шкарпеток

Якщо ви не хочете витрачати час на способи відмити шкарпетки, ви можете використати простий лайфхак. І ось як можна "приготувати" шкарпетки у мікрохвильовці:

натріть їх господарським милом;

складіть у пакет;

ввімкніть мікрохвильовку на максимальну потужність на дві хвилини.

Після цього шкарпетки потрібно буде добре сполоснути та закинути у пральну машинку як зазвичай.