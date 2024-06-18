Белые носки могут дополнить любой образ, и из-за этой универсальности они чрезвычайно популярны. Впрочем, отстирать их иногда непросто, и особая проблема возникает с грязью, что въелась в подошву. К счастью, здесь на помощь может прийти обычная микроволновка.

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Иногда для того, чтобы вернуть носкам привлекательный вид, приходится тратить слишком много усилий: тереть их, обрабатывать отбеливателем, повторно бросать в стирку. Но есть гораздо более простой способ, который поможет с проблемой.

Как отстирать белые носки от черной подошвы

Самый простой способ справиться с грязью – это, конечно же, стиральная машина, ведь эту бытовую технику сейчас можно найти в каждой квартире. И для того, чтобы результат действительно порадовал, перед этим нужно замочить носки с любым отбеливателем.

А через 30 – 40 минут носки нужно постирать руками. После этого же можно отправить их в барабан стиральной машины, и перед этим стоит тщательно их постирать.



Стирать белые носки бывает непросто / Фото Pexels

Для того, чтобы они точно отстирались, в барабан можно положить специальные шарики для стирки, а дальше провести процедуру так, как обычно – добавить порошок, отбеливатель и выставить нужный режим стирки.

Если результат вас не удовлетворит, тогда можно снова воспользоваться замачиванием с отбеливателем, а затем постирать их еще раз. Только заметьте, что агрессивные средства во время стирки могут привести к тому, что одежда потеряет привлекательный вид и станет достаточно неопрятной.

Ручные способы стирки белых носков

Кроме стиральной машинки вы можете воспользоваться еще несколькими методами стирки, которые могут оказаться полезными в случае с загрязненными белыми носками:

сода;

нашатырный спирт;

уксус.

Лайфхак с микроволновкой для стирки носков

Если вы не хотите тратить время на способы отмыть носки, вы можете использовать простой лайфхак. И вот как можно "приготовить" носки в микроволновке:

натрите их хозяйственным мылом;

сложите в пакет;

включите микроволновку на максимальную мощность на две минуты.

После этого носки нужно будет хорошо сполоснуть и забросить в стиральную машинку как обычно.