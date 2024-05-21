Мы используем подушку каждую ночь, и через пот, грязь и пыль, которые накапливаются на ткани, со временем она потеряет привлекательный цвет и свежий запах. Для того, чтобы вещь можно было использовать долго и безопасно, ее нужно регулярно чистить. Но можно ли делать это в стиральной машинке?
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Какие подушки можно стирать в стиральной машинке
Когда говорится о грязных подушках, у вас есть три варианта действий: отдать их в химчистку, постирать вручную или просто забросить в стиральную машинку. И здесь вопрос не только в количестве затраченных усилий, но и в том, чтобы не испортить подушку, ведь для различных наполнителей подходят различные виды чистки.
Например, в стиральной машине можно стирать подушки с такими наполнителями можно стирать подушки с такими наполнителями:
- пух или перо;
- из овечьей шерсти;
- из бамбукового волокна;
- антиаллергенные подушки;
- полиэфирного волокна, микрофибры.
Зато есть несколько видов наполнителей, которые нужно стирать только вручную. В частности, это подушки-антистрессы, которые внутри имеют массажные синтетические гранулы. Также анатомические подушки требуют ручной стирки. Осторожно стирать также нужно подушки из латекса, вискоэластика и силикона.
Но есть и категория подушек, которые вообще категорически запрещено стирать: из гречневой шелухи, с эффектом памяти. Если же такая подушка очень сильно загрязнилась, ее стоит отнести в химчистку.
Некоторые подушки можно стирать в машинке / Фото Pexels
Как правильно стирать подушки
Сначала вам нужно определить, какой наполнитель в вашей подушке – от этого будет зависеть и режим стирки, и рекомендуемое моющее средство. Если вы проигнорируете эти особенности, после чистки подушка может потерять упругость и мягкость и стать жесткой.
Вот при какой температуре стирать разные подушки:
- бамбуковые – 60 градусов;
- натуральные материалы животного происхождения – 30 градусов;
- синтетические – 40 градусов;
- антиаллергенные – 60 градусов.
Не забудьте также установить соответствующий режим в стиральной машине – "Пух" или "Шерсть". Если такого режима нет, можно выставить деликатный.