Пятница 13-го считается опасным днем, пишет 24 Канал. В 2024 году эта дата нас застала в последний раз в декабре. Согласно приметам, в этот день происходит много плохих событий, поэтому эксперты по астрологии тоже советуют быть осторожными в это время.

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Если от крупных событий мы еще можем себя уберечь, то как действовать, когда вы запланировали стрижку в пятницу 13-го, но не задумались раньше о дате?

Можно ли стричь волосы в пятницу 13 декабря

Чтобы быть откровенными, с точки зрения здоровья волос или влияния на то, как они будут расти и повлияет на вашу жизнь, то день и дата не имеют никакого отношения, если не учитывать фазы Луны. Все страхи базируются только на суевериях и поверьях. Реальных фактов того, что стрижка в этот день приведет к несчастьям – нет.



Волосы в пятницу 13 декабря стричь можно / Фото Pexels

Поэтому все девушки, которые имеют сегодня стрижки в парикмахерской могут смело идти и не бояться, что это каким-то образом плохо повлияет на их жизнь, или думать о том, что ножницы "отстригут" их хорошую энергетику или заберут финансовое благополучие.

Однако есть люди, которые сильно верят в приметы. Чтобы не корить себя за то, что вы подстриглись в такой не достаточно приятный день согласно эзотерики, то просто перенесите свою запись на другой день, чтобы не бояться и не ждать плохих изменений.

Хотя даже скептикам специалисты говорят, что в цифре 13 – нет ничего плохого. Число 1 – это знак лидера, победителя и успешного человека, а число 3 отвечает за богатство. Если эти цифры соединить, получится цифра 4, которая символизирует успех.