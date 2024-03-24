Нужно ли обрезать лаванду весной: вот секрет пышного цветения

Лаванда – это растение, которое ассоциируется с очень приятным запахом, что также имеет очень успокаивающее действие. Поэтому выращивать ее у себя на участке может быть очень хорошей идеей.

Из лаванды изготавливают эфирные масла, а также это душистое растение можно заметить даже в медицине и в косметической промышленности. И выращивание лаванды в саду – это достаточно увлекательная, однако порой непростая задача. И весной лаванда требует особого ухода.

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Уход за лавандой весной

Обычно после окончания зимы кусты лаванды выглядят очень невзрачными и беззащитными. И уход за лавандой в это время нужно проводить в несколько этапов, и каждый из них будет отвечать за определенный процесс.

В частности, чрезвычайно важно провести обрезку, полив и внесение удобрений.

Обрезка лаванды

Да, вы могли об этом не задумываться, однако основной уход за этим растением весной можно свести к весенней обрезке. И если вы прекратите этот процесс хотя бы на год, в результате можете получить не слишком привлекательные кусты, имеющие голые нижние ветви. А вот стрижка растения поможет садоводу придать кусту форму, которая будет приятной глазу.

Но делать обрезку нужно только для тех растений, которые уже достигли двухлетнего возраста. Во время обрезки вам прежде всего нужно удалить все сломанные, сухие и больные ветви. После этого вам нужно укоротить растение до трети от общей высоты. Впрочем, если ваша лаванда достаточно хорошо ухоженная, тогда ее можно обрезать до 15 сантиметров над землей. Так вы сможете оставить лаванду молодой и цветущей на более долгий срок.



Лаванду нужно обрезать весной / Фото Pexels

Удобрения

Подкормку кустов лаванды нужно осуществлять калийными удобрениями, и с азотными подкормками нужно быть гораздо осторожнее. Желательно их использовать только в весенний период – такие удобрения стимулируют рост зеленой массы.

Полив

Когда наступает тепло, нужно начинать увеличивать и полив – поэтому после каждого дождя вам нужно разрыхлить поверхность земли между растениями. Не забудьте также и прополоть сорняки между растениями. Так вы уменьшите хлопоты в будущем, и также вы можете покрыть землю возле лаванды торфом.