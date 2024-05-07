Выбрасывать запрещено: что делать с крошками от кулича и яичной скорлупой

Пасха завершилась, но куличи и яйца до сих пор могут быть на нашем столе. Если же у вас остались только крошки и скорлупа от яиц, то рассказываем, что с ними надо делать и почему запрещено выбрасывать.

Пасха и яйца освящались в пасхальной корзине в церкви, поэтому их категорически нельзя выбрасывать в мусор. Когда-то скорлупу от яиц использовали как оберег от дурного глаза.

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Что делать со скорлупой и крошками пасхи

Складывайте измельченную скорлупу в маленький мешочек из хлопчатобумажной ткани красного цвета. Его надо поставить детям под подушки или повесить у входа в дом. Также люди когда-то ставили мешочек в изголовье на кровати больному и верили, что это поможет выздороветь.

К крошке кулича люди относятся с особым почетом, как к святыне. Священник благословил их во время освящения, поэтому категорически их нельзя просто так выбрасывать в мусорку.

Пищевые остатки (крошки кулича и скорлупу) соберите в тарелку и закопайте в землю на том участке, где меньше всего ходят. Это можно сделать даже на огороде.



Не выбрасывайте крошки кулича и яичную / Фото Pexels

Кроме того, последние годы стало очень модным украшать пасхальные яйца наклейками с изображением Иисуса Христа, Девы Марии или других святых. Священники вообще не советуют использовать такой декор, однако если он у вас уже есть, то выбрасывать его запрещено. В таком случае просто закопайте его в землю.

Если у вас есть только крошки от кулича, их можно собрать и отдать птицам или домашним животным.

А вот скорлупу можно использовать как удобрение на огороде. Просто закопайте ее рядом с высаженными цветами или посыпьте скорлупой грядки, на которых чаще всего бывают слизни. Дачники говорят, что яичная скорлупа способна их отпугнуть.