Крапивы на огороде на самом деле очень трудно избавиться, и многие садоводы тратят на это много денег и усилий. Но лучшее, что вы можете сделать – это превратить растение в своего друга.

Интересно Лучшее растение для новичков: когда сажать лилии в открытый грунт

Благодаря соседству с крапивой немало ваших огородных растений могут получить своеобразный "иммунитет". Например, очень полезным может быть высаживать у жгучего растения помидоры, ведь в таком случае овощи будут менее чувствительны к фитофторе.

Как использовать крапиву в удобрениях

Невероятное свойство крапивы заключается в том, что она может обогащать почву микроэлементами, поэтому на месте крапивы вы впоследствии можете посадить любые растения. Также вы можете попробовать подпитывать этим растением и свои домашние цветы. Впрочем, в таком случае вам нужно сначала приготовить настой, что будет напоминать зеленый чай.

Для того, чтобы сделать классический садовый настой, вам нужно измельчить листья крапивы и заполнить им большую часть какой-то пластиковой емкости (в металлическом сосуде готовить не стоит, ведь крапива может "потерять" свои витамины). После этого залейте листья кипятком и накройте плотной крышкой. Оставьте так листья на 10 – 14 дней.

Если температура воздуха высокая, процесс брожения может ускориться. Но если вы не хотите очень долго ждать, вы можете добавить в настой свежие дрожжи, а запах нейтрализовать с помощью золы или корня валерианы.



Крапива может быть прекрасным удобрением / Фото Pexels

Какие растения можно подпитывать настоем крапивы

Перед тем, как вы начнете готовить настой крапивы, вам нужно убедиться, что он подойдет для тех растений, которые вы хотите удобрять. Не все культуры могут перенести концентрированный сок крапивы, поэтому старайтесь наносить настой на почву возле стебля.

Вот перечень растений, которые можно подкармливать крапивой.

Клубника. Вы можете попробовать обработать клубнику с помощью крапивного настоя с хлебом или свежими дрожжами. Калий в настое сделает ягоды более сладкими, а дрожжи будут полезными для корневой системы ваших растений. Процедуру можно повторять 2 – 3 раза в неделю в течение трех недель.

Цветы. Удобрение из крапивы будет чрезвычайно полезным для ваших комнатных растений. Прежде всего, это будет достаточно хорошей и качественной профилактикой от тли. И для этого вам нужно использовать настой крапивы вместе с золой. Будет вполне достаточно одной чашки настоя дважды в неделю для одного куста цветов.

Рассада огурцов и помидоров. Для того, чтобы обезопасить огурцы от огородных инфекций, вы должны позаботиться о профилактике заранее. Для этого вам нужно взять одну чашку настоя на 2 – 3 куста рассады. Повторять процедуру вам нужно не реже, чем раз в неделю.

Впрочем, учитывайте то, что горох, фасоль, лук и чеснок поливать раствором нельзя. Для этих растений раствор может быть слишком агрессивным, и в конце концов огородные культуры не дадут нормальный урожай.