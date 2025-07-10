Муравьев можно вывести экологическими методами, которые не уничтожат их, но прогонят с участка на все лето, пишет 24 Канал.

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Как вывести муравьев с огорода

Растения с сильным запахом заставят муравьев бежать с участка и переселяться в более безопасные места. Все муравьи имеют сильную чувствительность к запахам, поэтому на грядке рекомендуется посеять петрушку, чеснок, анис и календулу.

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Дачники советуют посеять эти растения там, где чаще всего поселяются муравьи – это кусты синицы, грядки с корнеплодами и в саду под деревьями.



Муравьев можно легко вывести с огорода / Фото Pexels

Муравьи также очень не любят запаха полыни. Достаточно лишь заварить растение или настоять в воде, а тогда полученным раствором опрыскать грядки. Аромат отпугнет муравьев, поэтому они покинут место на огороде. Травяными настоями можно опрыскивать почву возле муравейников или само гнездо с насекомыми.

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Очень не любят муравьи печную сажу. Порошок из печи надо рассыпать в тех местах, где заселились муравьи. Для лучшей защиты участков, сажу можно рассыпать на дорожки и междурядья.

Сильно отпугивает муравьев запах кофейной гущи. Ее надо разложить в местах их скопления и вокруг гнезд, а через несколько дней обновить, чтобы поддерживать эффект.

Если же народные методы не помогут, тогда можно воспользоваться специальными препаратами, которые эффективно борются с муравьями. Обращайте внимание на те средства, которые безопасны для использования на огороде.