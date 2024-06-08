5 гор в Карпатах, на которые нужно подняться этим летом: лучшие маршруты для новичков

Поездка в Карпаты – это прекрасная возможность и отдохнуть, и насладиться невероятными пейзажами, и даже заняться спортом. Но если вы не уверены в своих возможностях, лучше сначала выбрать более легкие маршруты.

Уже началось лето, а значит – нужно поехать на отдых в Карпаты. И там можно не только попариться в чанах, посетить интересные заведения и насладиться колоритом, но и, конечно, пойти в горы. И Porady 24 подобрали пять простых маршрутов, которые подойдут даже тем, кто едет в горы впервые.

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Гора Парашка

Высота этой горы – всего 1268 метров, и она расположена во Львовской области, в Сколевском районе. По сложности это будет почти прогулка, но местность очень живописная и точно заставит вас влюбиться в Карпаты!

Эта вершина – одна из ближайших ко Львову, и добраться до нее достаточно просто – достаточно только сесть на электричку и доехать до Сколе. А в хорошую погоду после того, как подниметесь на вершину, вы сможете увидеть оттуда село Корчин, город Стрый, а если очень повезет – даже Львов.

Дорога туда и обратно занимает 16 километров, то есть где-то 4 часа в одну сторону. Для этой поездки вам не нужно никакое снаряжение или тяжелые рюкзаки, а перепады высот там достаточно небольшие.



Гора Парашка подойдет для новичков / Фото "Карпатиум"

Гора Пикуй

Эта гора уже немного выше – 1405 метров. Расположена на границе Львовской и Закарпатской областей, и подъем совсем не такой сложный, как может показаться с высоты горы.

Здесь вы можете не только пройтись по живописному маршруту, но и попробовать местную брынзу – "едкий" сыр, который очень хорошо сочетается с печеной картошкой. Маршрут – 8 километров, и с ним справиться смогут даже дети, а также есть вероятность увидеть собственными глазами некоторые редкие виды растений.

Полонина Боржава

Этот маршрут для тех, кто готов взять с собой палатки и наслаждаться красотой Карпат в течение трех дней. Самая высокая точка – это гора Стой высотой 1681 метр. В самом начале маршрута вы можете немного свернуть и увидеть водопад Шипот, а также полакомиться черникой, которая растет прямо на полонинах.

Но приготовьтесь к тому, что длина такого маршрута 39 километров. Впрочем, 5 из них можно преодолеть на подъемнике.

Гора Ягодная

Длина этого маршрута – 15 километров, и он идеально подойдет для новичков. Даже зимой для того, чтобы подняться на гору и спуститься обратно понадобится всего семь часов, а в хорошую погоду летом можно справиться и быстрее.



Гора Ягодная имеет достаточно простой маршрут / Фото "В Поход по Карпатам"

Здесь вы можете насладиться преимущественно лесной дорогой без резких и сложных подъемов. Идеальные места для начала маршрута – это мило Микуличин или Татаров.

Гора Хомяк

Высота – 1542 метра. Здесь протяженность маршрута, вероятно, наименьшая – всего 6 километров. Для того, чтобы преодолеть его, вам не придется тратить больше, чем 5 часов. И вариантов, как именно провести это время, у вас множество, ведь на вершину ведет аж пять троп. Одна – с соседней горы Синяк, также с водопада Гук, а еще тропы с трассы села Поляница и начала трассы на Буковель.

Также с этой горы вы можете спуститься к Женецкому Гуку – очень живописного водопада.