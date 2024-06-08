5 гір в Карпатах, на які потрібно піднятися цього літа: найкращі маршрути для новачків

Поїздка в Карпати – це чудова можливість і відпочити, і насолодитися неймовірними краєвидами, і навіть зайнятися спортом. Та якщо ви не впевнені у своїх можливостях, краще спершу обрати легші маршрути.

Вже почалося літо, а значить – потрібно поїхати на відпочинок до Карпат. І там можна не тільки попаритися в чанах, відвідати цікаві заклади та насолодитися колоритом, але й, звісно, піти у гори. І Поради 24 підібрали п'ять простих маршрутів, які підійдуть навіть тим, хто їде у гори вперше.

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Гора Парашка

Висота цієї гори – всього 1268 метрів, і вона розташована у Львівській області, у Сколівському районі. За складністю це буде майже прогулянка, але місцина надзвичайно мальовнича і точно змусить вас закохатися у Карпати!

Ця вершина – одна з найближчих до Львова, і дістатися до неї досить просто – досить тільки сісти на електричку та доїхати до Сколе. А в хорошу погоду після того, як підніметеся на вершину, ви зможете побачити звідти село Корчин, місто Стрий, а якщо дуже пощастить – навіть Львів.

Дорога туди і назад займає 16 кілометрів, тобто десь 4 години в одну сторону. Для цієї поїздки вам не потрібне жодне спорядження чи важкі рюкзаки, а перепади висот там досить невеликі.



Гора Парашка підійде для новачків / Фото "Карпатіум"

Гора Пікуй

Ця гора вже трохи вища – 1405 метрів. Розташована на межі Львівської та Закарпатської областей, і підйом зовсім не такий складний, як може здатися з висоти гори.

Тут ви можете не тільки пройтися мальовничим маршрутом, але й спробувати місцеву бринзу – "їдкий" сир, який дуже добре смакує з печеною картоплею. Маршрут – 8 кілометрів, і з ним впоратися зможуть навіть діти, а також є ймовірність побачити на власні очі деякі рідкісні види рослин.

Полонина Боржава

Цей маршрут для тих, хто готовий взяти з собою намети та насолоджуватися красою Карпат протягом трьох днів. Найвища точка – це гора Стій висотою 1681 метр. На самому початку маршруту ви можете трохи звернути і побачити водоспад Шипіт, а також поласувати чорницею, яка росте прямо на полонинах.

Та приготуйтеся до того, що довжина такого маршруту 39 кілометрів. Втім, 5 з них можна здолати на підйомнику.

Гора Ягідна

Довжина цього маршруту – 15 кілометрів, і він ідеально підійде для новачків. Навіть взимку для того, щоб піднятися на гору і спуститися назад знадобиться всього сім годин, а в хорошу погоду влітку можна впоратися і швидше.



Гора Ягідна має досить простий маршрут / Фото "В Похід Карпатами"

Тут ви можете насолодитися переважно лісовою дорогою без різких та складних підйомів. Ідеальні місця для початку маршруту – це мило Микуличин або ж Татарів.

Гора Хом'як

Висота – 1542 метри. Тут протяжність маршруту, певно, найменша – всього 6 кілометрів. Для того, щоб здолати його, вам не доведеться витрачати більше, ніж 5 годин. І варіантів, як саме провести цей час, у вас безліч, адже на вершину веде аж п'ять стежок. Одна – з сусідньої гори Синяк, також з водоспаду Гук, а ще стежки з траси села Поляниця та початку траси на Буковель.

Також з цієї гори ви можете спуститися до Женецького Гуку – дуже мальовничого водоспаду.