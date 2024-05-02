Как начать действовать и что-то делать в жизни: 7 способов самомотивации

Жизненные обстоятельства порой выбивают нас из колеи, поэтому очень трудно в некоторый период найти мотивацию что-то делать и достигать своих целей. Это касается не только обычных людей, но и предпринимателей, которым всегда надо оставаться в тонусе.

Иногда важно просто побыть наедине со своими мыслями, абстрагироваться от задач и дел, чтобы отдохнуть и восстановиться. Но в целом стоит научиться брать себя в руки и понимать, что каждый шаг очень важен, ведь даже незначительные ежедневные усилия приведут нас туда, где мы хотим быть.

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Предпринимателям важно не выпадать из этого жизненного звена мотивированного человека, и если так уже произошло, рассказываем, как быстро и легко восстановиться.

Взять и сделать

Просто начните что-то делать. Процесс вас затянет, поэтому во время углубления в рабочие процессы и задачи, вам не будет времени думать о личных проблемах, а впоследствии они и сами решатся. Главное не ждать, что все наладится само собой. Беритесь за работу и увидите, как быстро все изменится.

Ставьте как можно более низкую планку

Поставьте себе только две-три задачи на день, из целого списка дел выделите только несколько, которые надо сделать, а по всем остальным дайте себе внутреннее разрешение отложить на потом.

Разделяйте задачи на этапы

Важно делать не все дела сразу, а что-то одно шаг за шагом. И не оставляйте ничего на пол пути, а обязательно доводите до конца. В результате вы будете довольны от самого себя.



Запрограммируйте себя на успех / Фото Pexels

Похвалите себя за доведенное до конца задание

Маленькая похвала себя за мелкую работу позволит вам взяться за более важные и глобальные дела и довести их до конца. Поэтому выпишите себе все, что вы должны сделать, выполняйте это и хвалите за проделанную работу.

Я сделаю это ради!

Если же вам трудно самостоятельно вдохновлять себя на достижение, тогда можно напомнить себе о других людях, близких и родных, ради которых хочется создавать и действовать.

Исходная позиция – это интересно

Ніщо так не заряджає на нові перемоги, як смачний coffee break із колегами. А з широким асортиментом Gemini кожна перерва буде ще цікавішою та продуктивнішою.

Когда человек проявляет любопытство, он как будто становится ребенком, возвращается к тому замечательному состоянию, когда все на свете новое и непознанное.

Ведите свой дневник успеха

Попробуйте начать свой день с самопохвалы. Вечером подумайте о том, за что вы себе благодарны. Вспоминайте не только сегодняшние, но и дела из прошлого, которыми вы гордитесь. Эксперты говорят, что как вы себя запрограммируете – так и будете жить.