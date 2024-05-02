Як почати діяти та щось робити в житті: 7 способів самомотивації

Життєві обставини часом вибивають нас з колії, тож дуже важко в деякий період знайти мотивацію щось робити та досягати своїх цілей. Це стосується не лише звичайних людей, але й підприємців, яким завжди треба залишатися в тонусі.

Інколи важливо просто побути наодинці зі своїми думками, абстрагуватися від завдань та справ, щоб відпочити та відновитися. Та загалом варто навчитися брати себе в руки та розуміти, що кожен крок є дуже важливим, адже навіть незначні щоденні зусилля приведуть нас туди, де ми хочемо бути.

Читайте також 7 простих звичок, які сприятимуть розвитку: вони потрібні підприємцям

Підприємцям важливо не випадати з цієї життєвої ланки вмотивованої людини, та якщо так вже сталося, розповідаємо, як швидко та легко відновитися.

Взяти і зробити

Просто почніть щось робити. Процес вас затягне, тож під час заглиблення у робочі процеси та завдання, вам не буде часу думати про особисті проблеми, а згодом вони й самі вирішаться. Головне не чекати, що все налагодиться саме собою. Беріться за роботу і побачите, як швидко все зміниться.

Ставте якнайнижчу планку

Поставте собі лише два-три завдання на день, з цілого списку справ виділіть тільки декілька, які треба зробити, а щодо всіх інших дайте собі внутрішній дозвіл відкласти на потім.

Розділяйте завдання на етапи

Важливо робити не всі справи зразу, а щось одне крок за кроком. І не залишайте нічого на пів шляху, а обов’язково доводьте до кінця. У результаті ви будете задоволені від самого себе.



Запрограмуйте себе на успіх / Фото Pexels

Похваліть себе за доведене до кінця завдання

Маленька похвала себе за дрібну роботу дозволить вам взятися за більш важливі й глобальні справи і довести їх до кінця. Тому випишіть собі все, що ви маєте зробити, виконуйте це та хваліть за пророблену роботу.

Я зроблю це заради!

Якщо ж вам важко самостійно надихати себе на досягнення, тоді можна нагадати собі про інших людей, близьких і рідних, заради яких хочеться створювати і діяти.

Вихідна позиція – це цікаво

Ніщо так не заряджає на нові перемоги, як смачний coffee break із колегами. А з широким асортиментом Gemini кожна перерва буде ще цікавішою та продуктивнішою.

Коли людина проявляє цікавість, вона наче стає дитиною, повертається до того чудового стану, коли все на світі нове і непізнане.

Ведіть свій щоденник успіху

Спробуйте почати свій день із самопохвали. Ввечері подумайте про те, за що ви собі вдячні. Згадуйте не лише сьогоднішні, але й справи з минулого, якими ви пишаєтеся. Експерти кажуть, що як ви себе запрограмуєте – так і житимете.