Надо ли выключать из розетки чайник: ответ поразит

Электрические приборы стали частью нашей жизни, поэтому большинство из нас даже не задумываются о выключении из розетки определенных девайсов. Если вы пользуетесь электрическим чайником, то советуем узнать важный момент – нужно ли выключать его из розетки.

Бытовых приборов, которые сразу тянут электроэнергию после включения в розетку есть множество, пишет 24 Канал. Включенный чайник в розетку большинство из нас принимают как данность. Постоянное выключение может надоедать, однако если выключать чайник из розетки, то это поможет сэкономить больше денег.

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Нужно ли выключать чайник из розетки

Подключенные через удлинитель электроприборы способны тратить энергию даже тогда, когда их не включают. Именно поэтому чайник стоит выключать из розетки, чтобы уменьшить счет на электроэнергию.

Такое бывает редко, но даже выключенный, но подключенный к сети чайник может стать причиной короткого замыкания или перегрева. Иногда случается перепад температуры, поэтому резкие скачки напряжения могут повредить электронику чайника.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что постоянное пребывание чайника под напряжением может привести к более быстрому износу внутренних компонентов.



Чайник из розетки лучше вытаскивать / Фото Pexels

Выключайте чайник из розетки на ночь или в случае, если выезжаете куда-то из дома на несколько дней. Если чайник используется в течение дня несколько раз, тогда его можно оставлять подключенным.

Другие электроприборы в режиме ожидания также продолжают потреблять энергию, увеличивая счета за электричество. Именно поэтому нужно выключать из розетки компьютер, игровые приставки и приставку для спутникового телевидения.