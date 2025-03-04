Чи треба виключати з розетки чайник: відповідь вразить

Електричні прилади стали частиною нашого життя, тож більшість з нас навіть не задумуються про вимикання з розетки певних девайсів. Якщо ви користуєтеся електричним чайником, то радимо дізнатися важливий момент – чи потрібно виключати його з розетки.

Побутових приладів, які одразу тягнуть електроенергію після включення у розетку є безліч, пише 24 Канал. Увімкнений чайник в розетку більшість з нас приймають як дане. Постійне вимикання може набридати, однак якщо виключати чайник з розетки, то це допоможе заощадити більше грошей.

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Чи потрібно вимикати чайник з розетки

Підключені через подовжувач електроприлади здатні витрачати енергію навіть тоді, коли їх не включають. Саме тому чайник варто вимикати з розетки, щоб зменшити рахунок на електроенергію.

Таке буває рідко, але навіть вимкнений, але підключений до мережі чайник може стати причиною короткого замикання чи перегріву. Інколи трапляється перепад температури, тому різкі стрибки напруги можуть пошкодити електроніку чайника.

Також варто звернути увагу на той факт, що постійне перебування чайника під напругою може призвести до швидшого зношування внутрішніх компонентів.



Чайник з розетки краще витягати / Фото Pexels

Вимикайте чайник з розетки на ніч чи у випадку, якщо виїжджаєте кудись з дому на кілька днів. Якщо чайник використовується впродовж дня кілька разів, тоді його можна залишати підключеним.

Інші електроприлади в режимі очікування також продовжують споживати енергію, збільшуючи рахунки за електрику. Саме тому потрібно вимикати з розетки комп’ютер, ігрові приставки та приставку для супутникового телебачення.